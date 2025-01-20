كرة طائرة - الزمالك يهزم الهلال الليبي ويتأهل لربع نهائي البطولة العربية

حسم فريق رجال الزمالك للكرة الطائرة تأهله إلى ربع نهائي البطولة العربية للأندية.

وتغلب الزمالك على الهلال الليبي بثلاثة أشواط دون مقابل في ختام منافسات دور المجموعات.

وحقق الزمالك الفوز على الهلال الليبي بنتيجة أشواط (25-16، 25-15، 25-16).

وتأهل الزمالك لربع النهائي بانتصارين على السيب العماني والهلال الليبي.

بينما خسر الفريق مباراة واحدة أمام الكويت الكويتي في الجولة الثانية.

وتقام مباريات ربع النهائي يوم الأربعاء

وضمت قائمة الزمالك تحت قيادة البرازيلي كارلوس شوانكي 13 لاعبا وجاءت كالآتي:

أحمد يوسف عفيفي - أشرف اللقاني - محمد رضا "الهو" - محمد مجدي "الجون" - محمد مصطفى كامل "لعبة" - محمد عادل سلامة "دولا" - ياسين محمد - شريف الشرقاوي - عبد الرحمن أحمد الشحات - عمرو أحمد الزمر - مروان الصافي - ديميتري - ماتيوس يوزويك.