لا جازيتا ديلو سبورت: خطتان من ميلان لتعزيز الهجوم.. ولاعب برشلونة ضمن القائمة

الإثنين، 20 يناير 2025 - 15:30

كتب : FilGoal

فيران توريس

يستهدف ميلان تعزيز خط هجومه في سوق الانتقالات الشتوية للتغلب على الفقر الهجومي هذا الموسم.

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أن ميلان قد وضع خطتين من أجل حسم تعزيز خط الهجوم.

وتنقسم الخطة الأولى إلى التفكير في الحصول على لاعب لكن على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم.

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ولا يشترط ميلان ضم اللاعب مع بند أحقية الشراء إذ يستهدف تعزيز الهجوم خلال الفترة الحالية.

وأشار التقرير إلى أن ميلان يضع في قائمة اللاعبين الذين يرغب في التعاقد مع أحدهم على سبيل الإعارة كل من جواو فيليكس لاعب تشيلسي أو أحد ثنائي مانشستر يونايتد جوشوا زيركزي أو راسموس هويلند.

أما الخطة الثانية التي يضعها ميلان هي التعاقد مع لاعب بشكل دائم في الجانب الهجومي.

ويضع ميلان، فيران توريس لاعب برشلونة في القائمة بسبب عدم لعبه بصورة منتظمة مع الفريق الكتالوني.

ويحتل ميلان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة من 20 مباراة.

ميلان برشلونة
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