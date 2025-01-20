منافس الأهلي - بورتو يقرر إقالة مدربه

أعلن نادي بورتو البرتغالي إقالة مدربه فيتور برونو من منصبه كمدير فني للفريق.

وأقيل فيتور برونو بعد 6 أشهر تقريبا من تعيينه.

وأوضح النادي عبر موقعه نهاية مسيرة فيتور برونو مع الفريق.

ويتولى جوزيه تافاريس منصب المدير الفني مؤقتا لحين تعيين مدير فني جديد.

وتراجعت نتائج بورتو مؤخرا، إذ خسر الـ3 مباريات الأخيرة في مختلف المسابقات.

ويحتل بورتو المركز الثالث في الدوري البرتغالي بفارق 4 نقاط عن سبورتنج لشبونة المتصدر.

يذكر أن بورتو يلعب في مجموعة واحدة مع الأهلي في كأس العالم للأندية 2025.

ويتواجد معهما كل من إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي.

وتجدر الإشارة إلى أن بورتو ينافس الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية في صيف هذا العام بمشاركة 32 فريقا.

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وستقام البطولة للمرة الأولى في التاريخ بنظام يجمع 32 فريقا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويمثل الأهلي مصر وقارة إفريقيا بعد تتويجه بدوري أبطال إفريقيا 3 مرات في آخر أربع سنوات.

وتقام البطولة خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

النادي الأهلي الذي تواجد في التصنيف الثالث، تواجد في مجموعة ضمت بالميراس البرازيلي من التصنيف الأول والمتواجد بصفته بطل كوبا ليبرتادورس 2021.

ومن التصنيف الثاني وقع بورتو في المجموعة، بعد تأهله ضمن فرق التصنيف الأوروبي.

وأخيرا تواجد من التصنيف الرابع إنتر ميامي الأمريكي بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي، بعد فوزه بدرع المشجعين كأكثر الفرق جمعا للنقاط في الدوري الأمريكي قبل المراحل النهائية، ليتأهل عن البلد المضيف.

وتقام مباراة الافتتاح بكأس العالم للأندية يوم الأحد 15 يونيو المقبل في ميامي بمشاركة فريق إنتر ميامي صاحب الأرض، الذي تحدد رسميا أنه سيلاقي الأهلي في هذه المباراة.

بينما يستضيف ملعب ميتلايف في نيوجيرسي المباراة النهائية يوم 13 يوليو 2025.

جدول مباريات الأهلي

الأهلي × إنتر ميامي

15 يونيو - ملعب هارد روك

الأهلي × بالميراس

جاري إعلان الموعد والملعب

الأهلي × بورتو

جاري إعلان الموعد والملعب

طريق البطولة

متصدر المجموعة الأولى سيلتقي في دور الـ 16 مع ثاني المجموعة الثانية، التي تضم باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد وبوتافوجو البرازيلي وسياتل ساوندرز الأمريكي.

المتأهل من هذه المواجهة سيلتقي في ربع النهائي مع الفائز من أول المجموعة الثالثة (بايرن ميونيخ - بوكا جونيورز الأرجنتيني - بنفيكا البرتغالي - أوكلاند سيتي النيوزيلندي) وثاني المجموعة الرابعة (فلامنجو البرازيلي - تشيلسي - ليون المكسيكي - الترجي التونسي)

أما وصيف المجموعة الأولى فيتأهل إلى دور الـ 16 لملاقاة متصدر المجموعة الثانية (باريس - أتلتيكو مدريد - بوتافوجو - سياتل).

والفائز من هذه المواجهة يلتقي في ربع النهائي مع أول المجموعة الرابعة (فلامنجو - تشيلسي - ليون - الترجي) وثاني المجموعة الثالثة (بايرن ميونيخ - بوكا جونيورز - بنفيكا - أوكلاند)

تاريخ مواجهات الأهلي مع فرق مجموعته

هذه هي المباراة الأولى على الإطلاق بين الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي الذي تأسس عام 2018، ويضم في صفوفه نجوم بحجم ليونيل ميسي ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، ويدربه حاليا خافيير ماسكيرانو نجم الأرجنتين السابق.

كذلك هي المواجهة الأولى بين الأهلي وبورتو البرتغالي.

بالميراس البرازيلي هو الوحيد الذي يملك تاريخا مشتركا مع الأهلي، صنع في عامين متتاليين في بطولة كأس العالم للأندية بنظامها القديم، في نسختي 2021 و2022.

المباراة الأولى كانت مباراة تحديد المركز الثالث في نسخة 2021 في قطر، وفاز الأهلي بالميدالية البرونزية بركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي في المباراة.

أما المواجهة الثانية فوقعت في نصف نهائي 2022 في الإمارات، حيث فاز بالميراس بهدفين دون رد، وحصد الأهلي البرونزية للمرة الثانية على التوالي بعدها بالفوز على الهلال السعودي.