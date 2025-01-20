كرة يد - غياب دودو عن الدور الرئيسي من بطولة العالم.. وتشخيص إصابته وموعد عودته

أعلن خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد تفاصيل إصابة أحمد هشام "دودو" لاعب منتخب مصر.

وتعرض دودو للإصابة خلال مواجهة كرواتيا في ختام الدور الأول ولم يستأنف الشوط الثاني بداعي الإصابة.

وكشف خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد في تصريحات رسمية: "الفحوصات الطبية أثبتت إصابة دودو بكدمة على مستوى الركبة".

وتابع "يحتاج اللاعب لفترة راحة لن تقل عن أسبوع مما يعني تأكد غيابه عن الدور الرئيسي".

واختتم رئيس الاتحاد المصري تصريحاته "سيستمر دودو مع المنتخب لتلقي العلاج على أمل اللحاق بالمنتخب في الأدوار النهائية حسب سرعة استجابته للعلاج".

وتغلب منتخب مصر على كرواتيا بنتيجة 28-24 في ختام منافسات الدور الأول من بطولة العالم.

وتألق دودو خلال الفترة التي شارك فيها بالمباراة قبل أن يخرج مع نهاية الشوط الأول بداعي الإصابة.

ويعتبر دودو لاعب نادي مونبيليه الفرنسي والمنتقل حديثا إلى فيزبريم المجري بداية من الموسم المقبل أحد الأعمدة الرئيسية في منتخب مصر.

وبات منتخب مصر خامس فريق غير أوروبي والأول إفريقيا وعربيا الذي يحقق الانتصار على مستضيف بطولة العالم.

وتقام البطولة في دول كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الجاري وحتى 2 فبراير المقبل.

وسيلتقي منتخب مصر في الدور الرئيسي الذي ينطلق الأربعاء مع كل من سلوفينيا وأيسلندا والمتأهل الثالث من المجموعة السابعة (كاب فيردي وكوبا).

وسيتأهل أول وثاني ترتيب المجموعة في الدور الرئيسي إلى ربع النهائي والذي سيقام بنظام خروج المغلوب.

مواعيد المباريات (مؤقتا لحين حسم المتأهلين والجدول النهائي)

22 يناير 2025 – مصر × متصدر المجموعة 7

24 يناير 2025 – مصر × وصيف المجموعة 7

26 يناير 2025 – مصر × ثالث المجموعة 7

ويتحدد موعد المباريات بعد حسم كافة المتأهلين بناء على اختيارات اللجنة المنظمة.

وستقام جميع المباريات في صالة أرينا زغرب بكرواتيا.