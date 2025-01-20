وفاة ميمي الشربيني لاعب الأهلي السابق وأيقونة التعليق الرياضي

توفي ميمي الشربيني لاعب الأهلي السابق وأيقونة التعليق الرياضي اليوم الإثنين.

ورحل محمد عبد اللطيف الشهير بـ "ميمي" الشربيني عن عمر يناهز 87 عاما.

وكان ميمي الشربيني يلعب ضمن صفوف الأهلي في الدفاع حتى اعتزاله في 1971.

واتجه ميمي إلى التعليق الرياضي حتى أصبح أيقونة بتعليقاته التي ارتبط بها المشجع المصري بمختلف انتماءاته.

وتتقدم أسرة FilGoal.com بخالص التعازي لأسرة ميمي الشربيني، وتتمنى للفقيد الرحمة والمغفرة ولعائلته الصبر والسلوان.

وخاض ميمي الشربيني تجربة التدريب قبل أن يتجه إلى التعليق.

وأطلق عليه الراحل نجيب المستكاوي "لقب الألفة" خلال فترة الستينيات وقت لعبه مع فريق الأهلي.

وتوج ميمي الشربيني بسبعة ألقاب بقميص الأهلي إذ حصد الدوري 4 مرات وكأس مصر 3 مرات.

وتسببت الحرب وتوقف النشاط الرياضي في مصر إلى اعتزاله في 1971.