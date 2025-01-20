قرعة كأس إسبانيا - برشلونة أمام فالنسيا.. وريال مدريد يواجه ليجانيس

الإثنين، 20 يناير 2025 - 14:47

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد - رافينيا

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا عن مواجهة برشلونة أمام فالنسيا، فيما يلعب ريال مدريد أمام ليجانيس.

وجاءت القرعة كالتالي:

فالنسيا × برشلونة

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ليجانيس × ريال مدريد

أتليتكو مدريد × خيتافي

ريال سوسيداد × أوساسونا

وستقام مباريات الدور ربع النهائي أيام 4 و5 و6 فبراير.

ويحمل أتليتك بلباو لقب كأس ملك إسبانيا بعد فوزه في نهائي الموسم الماضي على حساب ريال مايوركا بركلات الترجيح (4-2).

ويحمل برشلونة لقب النادي الأكثر تتويجا ببطولة كأس ملك إسبانيا برصيد 42 لقبا، يليه أتليتك بلباو وريال مدريد بـ40 لقبا لكل فريق.

وتوج أتليتكو مدريد بـ19 لقبا، وفالنسيا 18 لقبا، وريال سوسيداد بلقبين لكأس إسبانيا .

ولم تتوج أندية أوساسونا وخيتافي وليجانيس بأي لقب لبطولة الكأس، إلا أن أوساسونا وخيتافي خسرا النهائي مرتين.

برشلونة ريال مدريد كأس ملك إسبانيا فالنسيا
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