رومانو: مدافع بالميراس يجتار الكشف الطبي ويوقع عقود انضمامه إلى سيتي

الإثنين، 20 يناير 2025 - 14:46

كتب : FilGoal

فيتور ريس - بالميراس

وقع فيتور ريس مدافع بالميراس على عقود انضمامه إلى مانشستر سيتي، حسب فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المتخصص في الانتقالات.

وأوضح رومانو أن اللاعب وقع على عقده مع مانشستر سيتي بعد أن اجتاز الفحص الطبي بشكل مثالي.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة في وقت لاحق.

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قبل ساعات، قال رومانو إن "المدافع الأوزبكي عبد القادر خوشانوف يجتاز الكشف الطبي ويوقع عقود انتقاله إلى مانشستر سيتي".

وينتظر مانشستر سيتي وصول عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت إلى إنجلترا للخضوع للكشف الطبي، خسب العديد من التقارير.

اللاعب الدولي الأوزبكي لفت الأنظار مع فريق لانس الفرنسي رغم أن عمره 20 عاما فقط.

ولم يتواجد خوشانوف مع فريقه ضد لوهافر في الدوري الفرنسي، بعد سفره إلى إنجلترا لإتمام انتقاله لحامل لقب الدوري الإنجليزي.

وانضم المدافع الأوزبكي إلى لانس في صيف 2023 مقابل 100 ألف يورو قادما من نادي إنرجيتيك بي جي يو في الدوري البيلاروسي.

ويتألق كوشانوف مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم 2026.

فمنتخب أوزباكستان يحتل وصافة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المنتخب الإيراني المتصدر.

وحقق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا على حساب إبسويتش تاون في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة.

فيتور ريس مانشستر سيتي بالميراس
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