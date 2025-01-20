تقارير: فرصة أخيرة لـ نوري شاهين قبل الإقالة من دورتموند.. وفاجنر بديل محتمل

كشفت صحيفة زود دويتشه تسايتونج الألمانية أن بوروسيا دورتموند بات قريبا من الإطاحة بـ نوري شاهين المدير الفني للفريق.

وسقط دورتموند أمام أينتراخت فرانكفورت في الجولة الـ18 للدوري الألماني بهدفين نظيفين، ليتلقى خسارته الثالثة على التوالي.

وخسر دورتموند أمام باير ليفركوزن وهولشتاين كيل، قبل الخسارة أمام فرانكفورت ليتراجع للمركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 25 نقطة.

وأفادت صحيفة بيلد الألمانية، أن دورتموند يفكر في التعاقد مع ساندرو فاجنر المدرب المساعد لمنتخب ألمانيا.

ويشهد الموسم الحالي تراجعا كبيرًا لفريق دورتموند بعد تأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي قبل الخسارة أمام ريال مدريد.

ولكن رغم ذلك، زعم التقرير الألماني أن فاجنر يميل إلى البقاء في منصبه مع المنتخب الألماني وعدم الانتقال لتدريب دروتموند.

وينتظر دورتموند مواجهة أمام بولونيا مساء الثلاثاء في الجولة السابعة من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا في مباراة ستحسم مصير نوري شاهين على رأس الإدارة الفنية للفريق الأصفر والأسود.

ويحتل دورتموند المركز التاسع في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة.

وينتظر دورتموند مواجهتين أمام بولونيا وشاختار دونيتسك.