دوري المحترفين - مصطفى عبده مديرا فنيا لفريق لافيينا

الإثنين، 20 يناير 2025 - 12:54

كتب : رضا السنباطي

مصطفى عبده - مدرب غزل المحلة

أعلن نادي لافيينا تولي مصطفى عبده قيادة الفريق الفنية خلفا لحسين شكري.

وتقدم حسين شكري باستقالته عقب خسارة لافيينا من أسوان بهدفين مقابل هدف واحد أمس الأحد ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة الدوري.

وقرر نادي لافيينا إسناد القيادة الفنية لمصطفى عبده كمدير فني للفريق ويعاونه أحمد صلاح مدرب عام وشريف أشرف مدرب مساعد.

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وجاء تشكيل الجهاز الفني كالآتي:

- مصطفى عبده المدير الفني

- أحمد صلاح المدرب العام

- شريف أشرف المدرب المساعد

- عبد العال محمد مدرب حراس المرمى

- عمرو عبد المجيد محلل الأداء

- محمد عبد الله مخطط الأحمال

واستمرار الجهاز الإداري والطبي والإعلامي بالفريق.

وسبق وتولى مصطفى عبده قيادة فريق غزل المحلة في الدوري الممتاز، كما تولى قيادة كل من فرق منتخب السويس وصيد المحلة والزرقا والإنتاج الحربي.

ويحتل لافيينا المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة في دوري المحترفين وبفارق 3 نقاط فقط عن طنطا صاحب المركز الثامن عشر والمؤدي للهبوط.

ويقام دوري المحترفين هذا الموسم بمشاركة 20 فريقا بنظام دوري من دورين ذهابا وإيابا بإجمالي 38 جولة.

وتتأهل أول ثلاثة فرق بشكل مباشر إلى منافسات الموسم المقبل من الدوري الممتاز.

ويتصدر وادي دجلة جدول ترتيب المسابقة برصيد 38 نقطة ويليه المقاولون العرب في المركز الثاني بـ 35 نقطة متفوقا بفارق نقطة واحدة عن أبو قير للأسمدة.

دوري المحترفين لافيينا مصطفى عبده
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