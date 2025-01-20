تقرير: بيتيس يتوصل لاتفاق مع يونايتد لضم أنتوني

الإثنين، 20 يناير 2025 - 12:34

كتب : FilGoal

أنتوني روبينسون - ليفربول - محمد صلاح - فولام

توصل ريال بيتيس لاتفاق مع مانشستر يونايتد من أجل ضم أنتوني خلال فترة الانتقالات الشتوية، حسب موقع Givemesport.

وأوضح التقرير أن اللاعب سينتقل إلى بيتيس على سبيل الإعارة.

وأضاف التقرير أن يونايتد منح الإذن لأنتوني بالسفر إلى إسبانيا.

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وسيتحمل مانشستر يونايتد جزء من راتب أنتوني خلال فترة الإعارة لبيتيس، حسب التقارير.

وانضم أنتوني لمانشستر يونايتد في 2022 قادما من أياكس أمستردام.

ولم يعد أنتوني ضمن الخياريات الأساسية للمدرب روبن أموريم منذ توليه المسؤولية مع وجود تراجع كبير في مستوى اللاعب البرازيلي.

وشارك أنتوني في 95 مباراة منذ انضمامه لمانشستر يونايتد وتمكن من تسجيل 12 هدفا وصناعة 5 أهداف.

ومنذ بداية الموسم لعب أنتوني 13 مباراة وسجل هدفا ولم يصنع أي أهداف.

ويحتل ريال بيتيس حاليا المركز 11 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة.

أنتوني ريال بيتيس مانشستر يونايتد
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