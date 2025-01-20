تصفيات كأس العالم - نقل مباراة السعودية ضد الصين من جدة إلى الرياض

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مواعيد مباريات منتخب السعودية في توقف مارس المقبل ضمن منافسات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

ويلعب منتخب السعودية أمام الصين قبل أن يحل ضيفا على اليابان في نفس الأسبوع.

ويستضيف منتخب السعودية نظيره الصيني يوم 20 مارس المقبل على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض.

وكان من المقرر سابقا أن تقام المباراة على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة.

بينما المباراة الأخرى ستكون أمام اليابان يوم 25 مارس المقبل، بمدينة سايتاما اليابانية.

ويحتل منتخب السعودية المركز الرابع بالمجموعة التي تضم 6 منتخبات برصيد 6 نقاط.

وتتساوى المنتخبات من الثالث إلى السادس بـ 6 نقاط لكل منهم وهم إندونيسيا والسعودية والبحرين والصين على الترتيب.

ويأتي ذلك عقب مرور ست جولات من التصفيات وقبل 4 جولات من النهاية.

وينفرد منتخب اليابان بصدارة المجموعة برصيد 16 نقطة وبفارق 9 نقاط عن أستراليا أقرب منافسيه.

ويتأهل أول وثاني المجموعة مباشرة إلى كأس العالم بينما يلعب صاحبا المركزين الثالث والرابع ملحقا.