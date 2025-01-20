تصفيات كأس العالم - نقل مباراة السعودية ضد الصين من جدة إلى الرياض

الإثنين، 20 يناير 2025 - 12:23

كتب : FilGoal

سالم الدوسري - السعودية ضد اليابان

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مواعيد مباريات منتخب السعودية في توقف مارس المقبل ضمن منافسات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

ويلعب منتخب السعودية أمام الصين قبل أن يحل ضيفا على اليابان في نفس الأسبوع.

ويستضيف منتخب السعودية نظيره الصيني يوم 20 مارس المقبل على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض.

أخبار متعلقة:
ليكيب: الشباب السعودي يقترب من ضم حارس مونبلييه الرياضية: فيفا يقرر إيقاف قيد الفتح السعودي 3 فترات تقرير سعودي: أليجري وافق على تدريب أهلي جدة 1000 هدف في الدوري السعودي.. الهلال يكتسح الفتح 9-0 ويلحق بـ جوميز الهزيمة الثانية

وكان من المقرر سابقا أن تقام المباراة على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة.

بينما المباراة الأخرى ستكون أمام اليابان يوم 25 مارس المقبل، بمدينة سايتاما اليابانية.

ويحتل منتخب السعودية المركز الرابع بالمجموعة التي تضم 6 منتخبات برصيد 6 نقاط.

وتتساوى المنتخبات من الثالث إلى السادس بـ 6 نقاط لكل منهم وهم إندونيسيا والسعودية والبحرين والصين على الترتيب.

ويأتي ذلك عقب مرور ست جولات من التصفيات وقبل 4 جولات من النهاية.

وينفرد منتخب اليابان بصدارة المجموعة برصيد 16 نقطة وبفارق 9 نقاط عن أستراليا أقرب منافسيه.

ويتأهل أول وثاني المجموعة مباشرة إلى كأس العالم بينما يلعب صاحبا المركزين الثالث والرابع ملحقا.

السعودية منتخب السعودية اليابان الصين كأس العالم
نرشح لكم
سانتوس يقترب من نيمار.. وكأس العالم يمكنه تغيير مسار الصفقة الهلال يعرض على سالم الدوسري التجديد مقابل 26 مليون ريال في موسم بعد اقترابه من العودة.. تجدد إصابة طارق حامد لا لـ أليجري.. أهلي جدة يعلن استمرار ماتياس يايسله مديرا فنيا الرياضية: العين الإماراتي والاتفاق ينافسان فنربخشة على ضم تاليسكا يواصل تذبذب نتائجه.. النصر يتعادل مع التعاون دخل بديلا وسجل.. محمد شريف يقود الخليج للفوز على العروبة الرياضية: فيفا يقرر إيقاف قيد الفتح السعودي 3 فترات
أخر الأخبار
خبر في الجول - إلغاء فكرة مشاركة منتخب الشباب في بطولة إفريقيا للمحليين 7 دقيقة | الكرة المصرية
حوار سابق مع في الجول.. ميمي الشربيني عن التحضير للمباريات والجيل الجديد للمعلقين واكتشاف غالي 11 دقيقة | الكرة المصرية
فيديو في الجول - ميمي الشربيني وثنائية المتعة الكروية مع حازم إمام 32 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة - الزمالك يهزم الهلال الليبي ويتأهل لربع نهائي البطولة العربية 40 دقيقة | كرة طائرة
لا جازيتا ديلو سبورت: خطتان من ميلان لتعزيز الهجوم.. ولاعب برشلونة ضمن القائمة 41 دقيقة | ميركاتو
منافس الأهلي - بورتو يقرر إقالة مدربه 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
وفاة ميمي الشربيني لاعب الأهلي السابق وأيقونة التعليق الرياضي ساعة | الدوري المصري
كرة يد - غياب دودو عن الدور الرئيسي من بطولة العالم.. وتشخيص إصابته وموعد عودته ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 2 انتهت في كأس مصر - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) طلائع الجيش.. متأهل جديد 3 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين بعد حسم التأهل.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 4 كرة يد - البرازيل تفجر مفاجأة مدوية.. وكرواتيا تكتسح منتخب البحرين بمجموعة مصر