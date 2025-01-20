كرة يد - دودو يجري أشعة على الركبة لتحديد موقفه من بطولة العالم

الإثنين، 20 يناير 2025 - 11:56

كتب : FilGoal

أحمد هشام دودو مع منتخب مصر لليد أمام كرواتيا

تعرض أحمد هشام "دودو" نجم منتخب مصر لرجال كرة اليد لإصابة خلال مواجهة كرواتيا.

وتغلب منتخب مصر على كرواتيا بنتيجة 28-24 في ختام منافسات الدور الأول من بطولة العالم.

وتألق دودو خلال الفترة التي شارك فيها بالمباراة قبل أن يخرج مع نهاية الشوط الأول بداعي الإصابة.

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وكشف المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة اليد: "يجري أحمد هشام (دودو) أشعة اليوم الإثنين لتحديد حجم إصابته في الركبة".

وأوضح "بناء على نتيجة الأشعة يتحدد موقف دودو من استكمال مشواره مع منتخب مصر لكرة اليد في بطولة العالم من عدمه".

ويعتبر دودو لاعب نادي مونبيليه الفرنسي والمنتقل حديثا إلى فيزبريم المجري بداية من الموسم المقبل أحد الأعمدة الرئيسية في منتخب مصر.

وبات منتخب مصر خامس فريق غير أوروبي والأول إفريقيا وعربيا الذي يحقق الانتصار على مستضيف بطولة العالم.

وتقام البطولة في دول كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الجاري وحتى 2 فبراير المقبل.

وسيلتقي منتخب مصر في الدور الرئيسي الذي ينطلق الأربعاء مع كل من سلوفينيا وأيسلندا والمتأهل الثالث من المجموعة السابعة (كاب فيردي وكوبا).

وسيتأهل أول وثاني ترتيب المجموعة في الدور الرئيسي إلى ربع النهائي والذي سيقام بنظام خروج المغلوب.

مواعيد المباريات (مؤقتا لحين حسم المتأهلين والجدول النهائي)

22 يناير 2025 – مصر × متصدر المجموعة 7

24 يناير 2025 – مصر × وصيف المجموعة 7

26 يناير 2025 – مصر × ثالث المجموعة 7

ويتحدد موعد المباريات بعد حسم كافة المتأهلين بناء على اختيارات اللجنة المنظمة.

وستقام جميع المباريات في صالة أرينا زغرب بكرواتيا.

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