"الأمر فني ولا يتعلق بالسلوك".. مدرب نانت يتحدث عن استبعاد مصطفى محمد أمام سانت إيتيان

الإثنين، 20 يناير 2025 - 11:45

كتب : FilGoal

مصطفى محمدب

تحدث أنطوان كومبواري المدير الفني لفريق نانت عن استبعاد مصطفى محمد من مواجهة فريقه أمام سانت إيتيان في الدوري الفرنسي.

مصطفى محمد

النادي : نانت

نانت

وغاب مصطفى محمد عن قائمة فريقه في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة 18 من المسابقة.

وقال أنطوان كومبواري المدير الفني لفريق نانت خلال المؤتمر الصحفي: "استبعاد مصطفى محمد وجان كيفين دوفيرن؟ الأمر لا يتعلق بالسلوك ولكن بالأداء والاختيار الرياضي".

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وشدد "الأمر متروك لهما للعمل لاستعادة مكانهما".

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية تعقيبا على تصريحات المدرب أنه لا ينوي تقديم الهدايا لمصطفى محمد الذي يبحث عن الرحيل في يناير الجاري.

ويرتبط مصطفى محمد بتعاقد مع نانت حتى 2027 وتبلغ قيمته السوقية 6 ملايين يورو.

وتعد تلك المرة الثالثة التي يغيب فيها مصطفى محمد عن قائمة نانت في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

فسبق أن غاب ضد ريمس في الجولة الرابعة بسبب الإصابة، وفي الجولة 13 ضد باريس سان جيرمان.

وسجل مصطفى هدفا وصنع آخر في 15مباراة له بالدوري الفرنسي برصيد 517 دقيقة فقط.

وودع نانت كأس فرنسا مؤخرا من دور الـ 32 بالخسارة من بريست بنتيجة 2-1 في مباراة شارك فيها مصطفى محمد لمدة 45 دقيقة.

نانت مصطفى محمد
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