عودة فاتي وغياب أولمو.. قائمة برشلونة لمواجهة بنفيكا في دوري الأبطال

الإثنين، 20 يناير 2025 - 11:34

كتب : FilGoal

داني أولمو - برشلونة ضد إسبانيول

أعلن هانز فليك المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه لمواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا.

ويحل برشلونة ضيفا على بنفيكا العاشرة مساء الثلاثاء على ملعب النور ضمن مباريات الجولة السابعة من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة عودة أنسو فاتي والذي شارك في جزء من مباراة بارباسترو في دور الـ32 لكأس إسبانيا وذلك بعد غياب شهرين عن الملاعب.

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ولم يخض فاتي هذا الموسم سوى في 4 مباريات في الدوري الإسباني، و3 مباريات في دوري الأبطال ومباراة بكأس الملك بإجمالي 186 دقيقة لعب فقط.

فيما شهدت القائمة غياب داني أولمو بسبب الإصابة بشد في عضلة السمانة من الساق اليمنى، بعد إصابته ضد خيتافي في الدوري الإسباني.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: إيناكي بينا - تشيزني - دييجو كوشين

الدفاع: كوبارسي - أراوخو - كريستنسين - كوندي - إريك جارسيا - جيرارد مارتين - هيكتور فورت

الوسط: مارك كاسادو - فيرمين لوبيز - جافي - بيدري - بابلو توري - فرانكي دي يونج

الهجوم: باو فيكتور - لامين يامال - أنسو فاتي - رافينيا - فيران توريس - ليفاندوفسكي

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 15 نقطة، فيما يحل بنفيكا في المركز الـ15 برصيد 10 نقاط.

وتتكون مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا من 36 فريقا يخوض كل فريقه 8 مواجهات.

وتتأهل الفرق من المركز الأول إلى الثامن مباشرة إلى دور الـ16، فيما تخوض الفرق من المركز التاسع إلى الـ24 مواجهة فاصلة ذهابا وإيابا لتتأهل 8 فرق أخرى ويكتمل الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال قبل استكمال بالنظام الطبيعي بخروج المغلوب بعد مباراتين ذهابا وإيابا.

ويلتقي برشلونة في الجولة الثامنة والأخيرة أمام أتالانتا، فيما يحل بنفيكا ضيفا على يوفنتوس.

بنفيكا برشلونة دوري أبطال أوروبا
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