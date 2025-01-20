ESPN: نيمار يحاول فسخ عقده مع الهلال تمهيدا للانضمام إلى سانتوس

الإثنين، 20 يناير 2025 - 11:22

كتب : FilGoal

نيمار - الهلال السعودي

يحاول نيمار نجم الهلال السعودي فسخ عقده مع الفريق تمهيدا للانضمام إلى سانتوس البرازيلي ناديه السابق، حسب شبكة ESPN.

وأوضح التقرير أن نيمار لم يعد ينوي الاستمرار في السعودية، حيث وصل في عام 2023 بفضل عرض ضخم من الهلال لكنه لم يلعب كثيرا بسبب الإصابات.

وأضاف التقرير أن نيمار يحاول هو ووالده، الذي يعمل أيضًا كوكيل له، إنهاء العقد الذي ينتهي في يونيو من هذا العام.

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وتلقى سانتوس إشارة إيجابية من نيمار فيما يتعلق بالأمور المالية، لذلك لن يكون هذا عائقًا أمام العودة، وفقا للتقرير.

الشيء الوحيد المفقود هو الاتفاق مع الهلال، وهي ليست عملية بسيطة. ومن المنتظر أن يسعى الطرفان إلى التوصل لاتفاق خلال الأيام المقبلة.

يقترب نيمار نجم الهلال السعودي من العودة إلى نادي بدايته سانتوس من جديد.

وبحسب موقع diariodopeixe البرازيلي، فإن سانتوس توصل لاتفاق لعودة نيمار لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وتوصل مارسيلو تيكشيرا رئيس النادي لاتفاق مع ممثلي نيمار حول الراتب، وسيتحمل الهلال السعودي جزءا من راتبه.

كذلك رغبة نيمار كانت حاسمة في العودة، حيث استعان النادي بالذكاء الاصطناعي عن طريق فيديو يُظهر فيه الأسطورة بيليه لإقناع ممثلي اللاعب بالعودة من جديد.

في الإطار ذاته أشار موقع جلوبو البرازيلي إلى أهمية كأس العالم 2026 في هذه المعادلة، حيث قد يتمكن سانتوس من الاحتفاظ بنيمار لوقت أطول من الإعارة التي تنقضي في منتصف العام الجاري.

ويسعى نيمار لإعادة بناء حالته البدنية والفنية من جديد للعب كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وهو ما قد يمدد عقده إلى عام ونصف.

ولا زال موقف قيد البرازيلي نيمار جونيور مع الهلال محليا في المسابقات السعودية غامضا.

ويتواجد البرازيلي في قائمة الهلال الآسيوية فقط حتى هذه اللحظة ولم يتم قيده محليا مع الزعيم.

نيمار الذي انتقل إلى الهلال في صيف 2023 لعب 7 مباريات فقط بقميص الفريق، ولم يسجل سوى هدف وحيد.

وذلك بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر 2023.

وبدأ نيمار مسيرته في سانتوس ثم انتقل إلى برشلونة في صيف 2013، وقضى معه 4 سنوات.

بعد ذلك انتقل إلى باريس سان جيرمان في 2017 كأغلى لاعب في تاريخ الكرة، بكسر الشرط الجزائي المقدر بـ 222 مليون يورو.

نيمار الهلال سانتوس
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