غزل المحلة يضم موسى فراوي مدافع منتخب فلسطين

الإثنين، 20 يناير 2025 - 11:07

كتب : رضا السنباطي

موسى فراوي - غزل المحلة

أعلن نادي غزل المحلة تعاقده مع الفلسطيني موسى فراوي لاعب البنك الأهلي السابق.

وأتم غزل المحلة تعاقده مع فراوي في حضور وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة النادي وتامر خليل نائب رئيس مجلس الإدارة ووائل شكر نائب المدير التنفيذي.

وجاء التعاقد مع موسى فراوي بناء على طلب شوقي غريب المدير الفني للفريق.

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وكان موسى فراوي قد انضم إلى صفوف البنك الأهلي في يناير 2024 قادما من هلال القدس الفلسطيني.

وتعتبر تلك هي التجربة الثانية للمدافع الفلسطيني في الدوري المصري.

ويلعب موسى فراوي صاحب الـ 26 عاما في مركز الظهير الأيمن.

وسبق وأن خاض 6 مباريات في مسابقة الدوري المصري.

وبدأ فراوي مشواره الدولي مع منتخب فلسطين في يوليو 2019.

ولعب فراوي 17 مباراة دولية بقميص منتخب فلسطين آخرها في توقف أكتوبر الماضي.

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