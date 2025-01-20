غزل المحلة يضم موسى فراوي مدافع منتخب فلسطين

وفاة ميمي الشربيني لاعب الأهلي السابق وأيقونة التعليق الرياضي

الزمالك: هذا ما تم بين جروس ولبيب.. ونحترم رأي الجمهور ولكن

النحاس يكشف مستجدات انتقال كهربا إلى الاتحاد الليبي

"أسد تركوه يعيش على الخبز الجاف".. عبد العاطي يعلن تنازله ونهاية أزمة مستحقاته مع الإسماعيلي

خبر في الجول - مروان عطية يجدد تعاقده مع الأهلي

مصدر من فاركو يكشف لـ في الجول المقابل المادي للموافقة على بيع جهاد

كما كشف في الجول.. الاتحاد السكندري يعلن ضم محمود علاء

مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: جلسة بين الاتحاد الليبي والأهلي لحسم الإعارة