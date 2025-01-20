مواعيد مباريات الإثنين 20 يناير 2025.. الأهلي والزمالك بالطائرة ومنافس مصر في اليد

يشهد اليوم الإثنين الموافق 20 من شهر يناير 2025 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

وتختتم مباريات الجولة 22 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

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الدوري الإنجليزي

يستضيف تشيلسي فريق ولفرهامبتون في ختام منافسات الجولة 22 من المسابقة.

ويقام اللقاء في تمام العاشرة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري السعودي

يحل الخلود ضيفا على الفيحاء ضمن منافسات مسابقة الدوري السعودي في الخامسة و10 دقائق.

بينما يلعب الرائد أمام الأخدود في الخامسة والربع مساء.

وتختتم مباريات اليوم عندما يحل أهلي جدة ضيفا على الاتفاق في تمام السابعة مساء.

كرة يد

يلعب منافسا منتخب مصر المقبلين، سلوفينيا وأيسلندا في مباراة مصيرية ضمن منافسات ختام المجموعة السابعة.

ويلعب منتخب سلوفينيا أمام أيسلندا في التاسعة والنصف مساء ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويواجه منتخب مصر فريقا سلوفينيا وأيسلندا في الدور الرئيسي المقرر انطلاقه يوم الأربعاء.

بينما في قمة منافسات دور المجموعات، يلعب منتخب السويد أمام إسبانيا في التاسعة والنصف مساء.

كرة طائرة

تختتم منافسات دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية والمقامة في قطر.

ويلعب الزمالك أمام الهلال الليبي في تمام الواحدة ظهرا.

بينما يواجه الأهلي فريق الشرطة القطري في الثالثة والنصف عصرا.