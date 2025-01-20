النحاس يكشف مستجدات انتقال كهربا إلى الاتحاد الليبي

الإثنين، 20 يناير 2025 - 01:16

كتب : FilGoal

محمود كهربا - الأهلي

كشف تامر النحاس وكيل محمود كهربا لاعب الأهلي عن اقتراب انتقاله إلى الاتحاد الليبي بشكل رسمي.

قال النحاس في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "الصفة تتم الآن والمفاوضات جارية بين الناديين".

وأضاف "كهربا واجه ظروفا صعبة في الأعوام الأخيرة من الناحية المادية، والأهلي يسانده".

وواصل "الأهلي يرغب في استفادة كهربا من هذه الإعارة".

وتابع "الكرة الليبية في تطور كبير والاتفاقات شبه انتهت بين جميع الأطراف".

واختتم "الصفقة ستتم على سبيل الإعارة والأهلي أبدى موافقة مبدئية إن سارت الأمور لتحويل الصفقة إلى انتقال نهائي".

أما عن مستقبل عمرو السولية مع الأهلي قال: "عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي ولم يتم أي اتفاق سواء على التجديد أو الرحيل".

وعن مصطفى شلبي جناح الزمالك قال: "هناك عروض بالطبع ولكن الأولوية لاستمراره مع الزمالك".

وشارك كهربا الموسم الحالي مع الأهلي في 9 مباريات بمختلف البطولات سجل خلالهم هدفين.

ولعب كهربا في مواجهة الأهلي ضد الجونة ضمن منافسات الدوري المصري والتي انتهت بفوز الأحمر بهدفين.

كهربا لم يتوصل لاتفاق نهائي مع الزوراء العراقي والمنافسة كانت بين الناديين على حسم الصفقة مستمرة.

وكان قد ارتبط اسم كهربا خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى الاتحاد الليبي أو الزوراء العراقي.

محمود كهربا الأهلي الدوري المصري الاتحاد الليبي
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