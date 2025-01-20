"أسد تركوه يعيش على الخبز الجاف".. عبد العاطي يعلن تنازله ونهاية أزمة مستحقاته مع الإسماعيلي

الإثنين، 20 يناير 2025 - 00:28

كتب : FilGoal

محمود عبد العاطي "دونجا" - بيراميدز ونيجيليك

أعلن محمود عبد العاطي لاعب بيراميدز تنازله عن جزء كبير من مستحقاته لدى النادي الإسماعيلي، ونشر صورة إقرار بوقف إجراءات التقاضي والحجز ضد النادي وتسوية مسألة المستحقات.

وكتب عبد العاطي عبر فيسبوك:

النادي الإسماعيلي كان اختياري وأنا ولد صغير، وكان كل حلمي أن أكون موجودا فيه. أكرمني الله بالتواجد فيه وللأسف لم أكمل وكانت أصعب لحظة في حياتي.

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وبعدها مرت السنوات وكان اختياري حين قررت الخروج من الزمالك، بعدما وقعت لنادٍ كبير في أول 5 فرق الدوري، حين اتصل بي الإسماعيلي أخذت وكيلي واعتذرت للنادي الذي وقعت معه وانضممت إلى الإسماعيلي الذي كان في المركز الأخير وقتها.

سيظل الإسماعيلي اختياري تحت أي ظروف. الإسماعيلي دائما يشبه الأسد الذي يخافه الجميع، ولكن بسبب خوفهم منه يطعمونه الخبر الجاف لسنوات ويقولون إنه أسد وسيعيش.

هذا الأسد بقيت منه هيبته وجماهيره التي تبقيه حيا ويحارب إلى الآن لكن سيأتي يوم بإذن الله وسيعود لمكانته الطبيعية حين يجد مسؤولين يخافون عليه ويقدرون على توفير فقط نصف ما يتم في أي مكان آخر، واترك البقية للجماهير.

أخيرا تم التنازل عما يرضي جماهير نادي الإسماعيلي. تم التنازل عن 25% من مستحقاتي كاملة وتم أيضاً التنازل عن 25% من قيمة الشيك الأخير. يعوضني الله وأكبر عوض لي في حياتي أن تظل الجماهير العظيمة تتذكرني بشيء جيد.

أخيرا هناك أشخاص فوجئت بهم، كنت أسمع أنهم يعملون لصالح النادي حتى تعاملت معاهم وعرفت أنهم يموتون لأجل النادي ومصلحته وهذه شهادة، وأولهم أحمد النجار. أشكرك لأنك تخاف على النادي وتعمل ليلا ونهارا للنادي بدون مصلحة، وأشكر علي أبو جريشة على تعبه، ورئيس النادي نصر ابو الحسن الذي أراه يفعل المستحيل في ظل الظروف الصعبة.

محمود عبد العاطي الإسماعيلي بيراميدز الدوري المصري
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