لاوتارو التاريخي.. إنتر يواصل الضغط على نابولي بالفوز على إمبولي

يواصل إنتر الضغط على نابولي بالفوز على إمبولي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل لاوتارو مارتينيز ودينزل دومفريس وماركوس تورام لإنتر، بينما أحرز سيباستيانو إسبوزيتو هدف إمبولي.

ودخل لاوتارو مارتينيز تاريخ إنتر بتسجيله هدف.

ووصل لاوتارو لهدفه رقم 111 وعادل ماورو إيكاردي لاعب إنتر السابق كثان هدافي الفريق من الأجانب.

ويتصدر ستيفانو نييرس القائمة بتسجيله 133 هدفا.

وافتتح إنتر أهدافه عن طريق لاوتارو بعد تسديدة صاروخية سكنت الشباك في الدقيقة 55.

وضاعف دومفريس النتيجة في الدقيقة 79 بعد رأسية قوية عقب عرضية من كريستيان أسلاني.

وقلص إسبوزيتو النتيجة لإمبولي في الدقيقة 83 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأنهى تورام أمل إمبولي في التعادل وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 89 بعد مرتدة سريعة وصنع ماركو أرناوتوفيتش الهدف بتمريرة لتورام الذي سدد بقوة في المرمى.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد إنتر للنقطة 47 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق 3 نقاط عن نابولي المتصدر.

ويتبقى للنيراتزوري مباراة مؤجلة ضد فيورنتينا.

وتجمد رصيد إمبولي عند النقطة 20 في المركز الـ14.

video:1