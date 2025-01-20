لاوتارو التاريخي.. إنتر يواصل الضغط على نابولي بالفوز على إمبولي

الإثنين، 20 يناير 2025 - 00:15

كتب : محمد رؤوف

إنتر

يواصل إنتر الضغط على نابولي بالفوز على إمبولي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل لاوتارو مارتينيز ودينزل دومفريس وماركوس تورام لإنتر، بينما أحرز سيباستيانو إسبوزيتو هدف إمبولي.

ودخل لاوتارو مارتينيز تاريخ إنتر بتسجيله هدف.

أخبار متعلقة:
لمصلحة نابولي.. إنتر يسقط في فخ التعادل أمام بولونيا الناجي الوحيد من لعنة السوبر.. إنتر ينتصر على فينيسيا وحقق رقما قياسيا السوبر الإيطالي - سلاح الريمونتادا يتوج ميلان بالبطولة بفوز درامي على إنتر السوبر الإيطالي - عادل الهداف التاريخي للبطولة.. لاوتارو يسجل لـ إنتر في ميلان

ووصل لاوتارو لهدفه رقم 111 وعادل ماورو إيكاردي لاعب إنتر السابق كثان هدافي الفريق من الأجانب.

ويتصدر ستيفانو نييرس القائمة بتسجيله 133 هدفا.

وافتتح إنتر أهدافه عن طريق لاوتارو بعد تسديدة صاروخية سكنت الشباك في الدقيقة 55.

وضاعف دومفريس النتيجة في الدقيقة 79 بعد رأسية قوية عقب عرضية من كريستيان أسلاني.

وقلص إسبوزيتو النتيجة لإمبولي في الدقيقة 83 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأنهى تورام أمل إمبولي في التعادل وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 89 بعد مرتدة سريعة وصنع ماركو أرناوتوفيتش الهدف بتمريرة لتورام الذي سدد بقوة في المرمى.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد إنتر للنقطة 47 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق 3 نقاط عن نابولي المتصدر.

ويتبقى للنيراتزوري مباراة مؤجلة ضد فيورنتينا.

وتجمد رصيد إمبولي عند النقطة 20 في المركز الـ14.

إنتر الدوري الإيطالي إمبولي ماركوس تورام
نرشح لكم
"أسد تركوه يعيش على الخبز الجاف".. عبد العاطي يعلن تنازله ونهاية أزمة مستحقاته مع الإسماعيلي "ندرك موهبته الاستثنائية".. كومو يعلن ضم ألي الكشف عن مدة غياب أولمو صراع بين جيرونا وسوسييداد لضم إريك جارسيا أنشيلوتي: مبابي أفضل مهاجم في العالم.. وننتقد أكثر من أي فريق آخر بلا منافس كالعادة.. بيريز رئيس ريال مدريد حتى 2029 جوارديولا: عدنا أكثر لمستوانا المعهود.. وسعيد بالمركز المؤهل لدوري أبطال أوروبا الظهور الأول.. كوكا يشارك في تعادل لو هافر مع ريمس
أخر الأخبار
"أسد تركوه يعيش على الخبز الجاف".. عبد العاطي يعلن تنازله ونهاية أزمة مستحقاته مع الإسماعيلي 19 دقيقة | الدوري المصري
لاوتارو التاريخي.. إنتر يواصل الضغط على نابولي بالفوز على إمبولي 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - مواعيد مباريات منتخب مصر في الدور الرئيسي لبطولة العالم 2025 40 دقيقة | كرة يد
بخسارة عبد القادر وحمدي فتحي.. السوبر الإماراتي القطري يبتسم لرباعي الإمارات 56 دقيقة | الوطن العربي
علي ماهر: الكل يحمل هم مواجهة المصري.. وهذا سبب ضياع ركلات الجزاء ساعة | الكرة المصرية
"ندرك موهبته الاستثنائية".. كومو يعلن ضم ألي ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - منتخب مصر يتفوق على كرواتيا ويتصدر بالعلامة الكاملة قبل الدور الرئيسي ساعة | كرة يد
الكشف عن مدة غياب أولمو ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 2 انتهت في كأس مصر - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) طلائع الجيش.. متأهل جديد 3 كرة يد - البرازيل تفجر مفاجأة مدوية.. وكرواتيا تكتسح منتخب البحرين بمجموعة مصر 4 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين بعد حسم التأهل.. ومواعيد مباريات ربع النهائي