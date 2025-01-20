كرة يد - مواعيد مباريات منتخب مصر في الدور الرئيسي لبطولة العالم 2025

الإثنين، 20 يناير 2025 - 00:07

كتب : FilGoal

علي زين - مصر ضد الأرجنتين كرة يد

تأهل منتخب مصر مصر للدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد 2025، فما هي مواعيد المباريات المقبلة؟

وتقام البطولة في دول كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الجاري وحتى 2 فبراير المقبل.

وتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من 3 انتصارات بالفوز على الأرجنتين والبحرين وكرواتيا.

أخبار متعلقة:
كرة يد - منتخب مصر يتفوق على كرواتيا ويتصدر بالعلامة الكاملة قبل الدور الرئيسي كرة يد - باستور يستدعي فيصل أمام كرواتيا.. واستبعاد بلال وطارق كرة يد - الانتصار الأخير من نصيب الفراعنة.. تاريخ مواجهات مصر ضد كرواتيا في بطولة العالم كرة يد - تونس وقطر يتأهلان للدور الرئيسي لبطولة العالم 2025

الدور الرئيسي

تأهلت منتخبات مصر وكرواتيا والأرجنتين للدور الرئيسي حيث سيتواجدون في المجموعة الرابعة والذي سيضم 6 منتخبات، رفقة سلوفينيا وأيسلندا ولم يتحدد الفريق الثالث بعد بين كاب فيردي وكوبا.

وسيلتقي منتخب مصر في الدور الرئيسي مع كل من سلوفينيا وأيسلندا والمتأهل الثالث من المجموعة السابعة (كاب فيردي وكوبا).

وسيدخل منتخب مصر المجموعة برصيد 4 نقاط باحتساب نتائجه ضد كرواتيا والأرجنتين ولن يلتقيهم مجددا في الدور الرئيسي.

وسيتأهل أول وثاني ترتيب المجموعة في الدور الرئيسي إلى ربع النهائي والذي سيقام بنظام خروج المغلوب.

مواعيد المباريات (مؤقتا لحين حسم المتأهلين والجدول النهائي)

22 يناير 2025 – الرابعة والنصف عصرا: مصر × متصدر المجموعة 7

24 يناير 2025 – الرابعة والنصف عصرا: مصر × وصيف المجموعة 7

26 يناير 2025 – الرابعة والنصف عصرا: مصر × ثالث المجموعة 7

وستقام جميع المباريات في صالة أرينا زغرب بكرواتيا.

مصر كرة يد بطولة العالم لكرة اليد
نرشح لكم
كرة يد - منتخب مصر يتفوق على كرواتيا ويتصدر بالعلامة الكاملة قبل الدور الرئيسي انتهت بطولة العالم لكرة اليد - مصر (28)-(24) كرواتيا.. انتصااااار وصداااارة كرة يد - باستور يستدعي فيصل أمام كرواتيا.. واستبعاد بلال وطارق كرة يد - الانتصار الأخير من نصيب الفراعنة.. تاريخ مواجهات مصر ضد كرواتيا في بطولة العالم مواعيد مباريات الأحد 19 يناير 2025.. ختام مجموعات الكونفدرالية ويد مصر ضد كرواتيا كرة يد - تونس وقطر يتأهلان للدور الرئيسي لبطولة العالم 2025 كرة يد - إلى الدور الرئيسي.. منتخب مصر يهزم البحرين في ثاني مبارياته انتهت كرة يد - مصر (35)-(24) البحرين.. مجموعات كأس العالم
أخر الأخبار
"أسد تركوه يعيش على الخبز الجاف".. عبد العاطي يعلن تنازله ونهاية أزمة مستحقاته مع الإسماعيلي 23 دقيقة | الدوري المصري
لاوتارو التاريخي.. إنتر يواصل الضغط على نابولي بالفوز على إمبولي 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - مواعيد مباريات منتخب مصر في الدور الرئيسي لبطولة العالم 2025 44 دقيقة | كرة يد
بخسارة عبد القادر وحمدي فتحي.. السوبر الإماراتي القطري يبتسم لرباعي الإمارات ساعة | الوطن العربي
علي ماهر: الكل يحمل هم مواجهة المصري.. وهذا سبب ضياع ركلات الجزاء ساعة | الكرة المصرية
"ندرك موهبته الاستثنائية".. كومو يعلن ضم ألي ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - منتخب مصر يتفوق على كرواتيا ويتصدر بالعلامة الكاملة قبل الدور الرئيسي ساعة | كرة يد
الكشف عن مدة غياب أولمو ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 2 انتهت في كأس مصر - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) طلائع الجيش.. متأهل جديد 3 كرة يد - البرازيل تفجر مفاجأة مدوية.. وكرواتيا تكتسح منتخب البحرين بمجموعة مصر 4 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين بعد حسم التأهل.. ومواعيد مباريات ربع النهائي