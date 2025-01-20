كرة يد - مواعيد مباريات منتخب مصر في الدور الرئيسي لبطولة العالم 2025

تأهل منتخب مصر مصر للدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد 2025، فما هي مواعيد المباريات المقبلة؟

وتقام البطولة في دول كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الجاري وحتى 2 فبراير المقبل.

وتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من 3 انتصارات بالفوز على الأرجنتين والبحرين وكرواتيا.

الدور الرئيسي

تأهلت منتخبات مصر وكرواتيا والأرجنتين للدور الرئيسي حيث سيتواجدون في المجموعة الرابعة والذي سيضم 6 منتخبات، رفقة سلوفينيا وأيسلندا ولم يتحدد الفريق الثالث بعد بين كاب فيردي وكوبا.

وسيلتقي منتخب مصر في الدور الرئيسي مع كل من سلوفينيا وأيسلندا والمتأهل الثالث من المجموعة السابعة (كاب فيردي وكوبا).

وسيدخل منتخب مصر المجموعة برصيد 4 نقاط باحتساب نتائجه ضد كرواتيا والأرجنتين ولن يلتقيهم مجددا في الدور الرئيسي.

وسيتأهل أول وثاني ترتيب المجموعة في الدور الرئيسي إلى ربع النهائي والذي سيقام بنظام خروج المغلوب.

مواعيد المباريات (مؤقتا لحين حسم المتأهلين والجدول النهائي)

22 يناير 2025 – الرابعة والنصف عصرا: مصر × متصدر المجموعة 7

24 يناير 2025 – الرابعة والنصف عصرا: مصر × وصيف المجموعة 7

26 يناير 2025 – الرابعة والنصف عصرا: مصر × ثالث المجموعة 7

وستقام جميع المباريات في صالة أرينا زغرب بكرواتيا.