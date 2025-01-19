بخسارة عبد القادر وحمدي فتحي.. السوبر الإماراتي القطري يبتسم لرباعي الإمارات
الأحد، 19 يناير 2025 - 23:51
كتب : FilGoal
سيطرت أندية الإمارات على ألقاب السوبر الإماراتي القطري في نسخته الثانية لعام 2025.
وانتهت مباريات السوبر الإماراتي القطري بمباراة كأس التحدي التي جمعت الوحدة الإماراتي مع الوكرة القطري.
وحسم التعادل بنتيجة 1-1 الوقت الأصلي للمباراة فسجل عيسى العيدوني هدف الوكرة في الدقيقة 26، فيما أدرك الوحدة التعادل في الشوط الثاني.
وتفوق الوحدة في ركلات الترجيح بنتيجة 5-4، وسجل حمدي فتحي ركلته الترجيحية بنجاح.
وفاز شباب الأهلي الإماراتي بكأس التحدي بالفوز على الريان القطري بنتيجة 3-1.
وفي كأس السوبر فاز النصر الإماراتي على نادي قطر بمشاركة أحمد عبد القادر بنتيجة 5-1.
وانتصر الوصل الإماراتي على السد القطري بهدف دون مقابل في درع السوبر.
وأخيرا فاز الوحدة على الوكرة في كأس التحدي بركلات الترجيح.
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