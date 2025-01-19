"ندرك موهبته الاستثنائية".. كومو يعلن ضم ألي

أعلن نادي كومو التعاقد مع ديلي ألي في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشف النادي ضم اللاعب الإنجليزي لمدة موسم ونصف مع إمكانية التجديد لعام آخر.

وخلال بيان كومو أوضح أن النادي يدرك موهبة ألي الاستثنائية ويسعد بإحضاره للفريق.

وتدرب اللاعب البالغ من العمر 28 عاما فترة تحت قيادة سيسك فابريجاس مدرب الفريق الإيطالي قبل أن يقرر ضمه.

ويحتل كومو المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة، ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن مراكز الهبوط.

ويستعد كومو لمواجهة منافسه أودينيزي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري الإيطالي يوم الاثنين المقبل.

ويواصل كومو الدعيم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، إذ تعاقد مع أساني دياو من ريال بيتيس مقابل 12 مليون يورو.

وأيضا ضم جان بوتيز من رويال أنتويرب مقابل مليوني يورو وماكسينس كاكيريت مقابل 15 مليون يورو.

وإجمالا صرف كومو 78 مليون يورو منذ الصيف الماضي حتى الآن.

بينما حصل كومو على 3.7 مليون يورو جراء بيع اللاعبين، أي الصافي 74.3 مليون يورو.