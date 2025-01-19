كرة يد - منتخب مصر يتفوق على كرواتيا ويتصدر بالعلامة الكاملة قبل الدور الرئيسي

حسم منتخب مصر صدارة المجموعة الثامنة وتأهل للدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد بعد الفوز على كرواتيا بنتيجة في لقاء أقيم على زغرب أرينا.

وتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من 3 انتصارات بالفوز على الأرجنتين والبحرين وكرواتيا.

فيما احتل منتخب كرواتيا المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويليه الأرجنتين برصيد نقطتين.

الدور الرئيسي

تأهل منتخبات مصر وكرواتيا والأرجنتين للدور الرئيسي حيث سيتواجدون في المجموعة الرابعة رفقة سلوفينيا وأيسلندا ولم يتحدد الفريق الثالث بعد بين كاب فيردي وكوبا.

وسيلتقي منتخب مصر في الدور الرئيسي مع كل من سلوفينيا وأيسلندا والمتأهل الثالث من المجموعة السابعة (كاب فيردي وكوبا).

وسيدخل منتخب مصر المجموعة برصيد 4 نقاط باحتساب نتائجه ضد كرواتيا والأرجنتين ولن يلتقيهم مجددا في الدور الرئيسي.

وسيتأهل أول وثاني ترتيب المجموعة في الدور الرئيسي إلى ربع النهائي والذي سيقام بنظام خروج المغلوب.

وصف المباراة

افتتح أحمد هشام دودو أهداف منتخب مصر مبكرا ثم أضاف هدفا آخر في أول دقيقتين.

وأصبحت النتيجة 6-3 لمنتخب مصر بعد مرور 6 دقائق، وأضاف أحمد عادل دولا الهدف السابع.

مع انتصاف الشوط الأول سجل محمد سند هدفا جديدا لمنتخب مصر وأصبحت النتيجة 8-5.

قلصت كرواتيا الفارق مستفيدة من النقص العددي لمنتخب مصر لتصبح النتيجة 8-7 لمصر، لكن منتخب مصر استفاق ووسع الفارق لـ 12-8.

تقلص الفارق مجددا لكن وسع لاعبو منتخب مصر النتيجة مجددا لينتهي الشوط الأول 14-11 لمنتخب مصر.

الشوط الثاني جاء قويا في ظل محاولات كرواتيا لتقليص الفارق والعودة في النتيجة، في الدقيقة 37 أصبحت النتيجة 18-15 لمصر.

ومع انتصاف الشوط اتسع الفارق لـ 22-18 لمنتخب مصر، واستسلم لاعبو كرواتيا في الدقائق الأخيرة لفكرة العودة في اللقاء ليحسم منتخب مصر المباراة لصالحه بنتيجة 28-24.

رجل المباراة

وفاز محمد علي حارس منتخب مصر على جائزة رجل المباراة بعدما تألق في منع الفرص الكرواتية.

فتصدى حارس سبورتنج لشبونة البرتغالي لـ 14 فرصة من أصل 37 تسديدة بنسبة نجاح 37.8%.

وسجل يحيى خالد 6 أهداف كأكثر من هز الشباك في لقاء اليوم ويليه سيف الدرع بتسجيل 5 أهداف.