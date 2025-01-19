الكشف عن مدة غياب أولمو

الأحد، 19 يناير 2025 - 23:13

كتب : FilGoal

داني أولمو - برشلونة ضد إسبانيول

كشفت تقارير صحفية عن مدة غياب داني أولمو لاعب وسط برشلونة عن الفريق.

وبحسب صحيفة أس الإسبانية فإن غياب أولمو سيمتد لـ 10 أيام.

وكانت إذاعة كادينا سير قد كشفت أن إصابة أولمو ليست طويلة الأمد، وفقا لمصادر مقربة من اللاعب.

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وأعلن نادي برشلونة إصابة لاعبه داني أولمو بشد في عضلة السمانة من الساق اليمنى.

وأشار برشلونة إلى أن أولمو سيغيب عن المباراة المقبلة للفريق ضد بنفيكا.

وفقا لبيان برشلونة فإن موعد عودة أولمو من الإصابة سيعتمد على سرعة تعافيه.

وتعرض أولمو للإصابة خلال مواجهة برشلونة ضد خيتافي أمس في الدوري الإسباني والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وشارك أولمو منذ الانضمام لبرشلونة في 18 مباراة وخلالها سجل 6 أهداف وصنع ثلاثة أهداف.

ويستعد برشلونة لمواجهة بنفيكا في الجولة السابعة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا على ملعب دا لوش.

ويحتل برشلونة المركز الثاني بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة وبفارق 3 نقاط عن ليفربول صاحب الصدارة.

الدوري الإسباني برشلونة داني أولمو دوري أبطال أوروبا
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