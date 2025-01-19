صراع بين جيرونا وسوسييداد لضم إريك جارسيا

يدور في الوقت الحالي صراعا في سوق الانتقالات في إسبانيا لضم إريك جارسيا لاعب برشلونة.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو فإن جيرونا يجري مفاوضات نهائية مع برشلونة لضم إريك جارسيا.

على الجانب الآخر كشفت صحيفة سبورت الكتالونية أن إيمانويل ألجواسيل مدرب ريال سوسييداد يريد جارسيا أيضا.

الأمر الذي من المنتظر أن يخلق منافسة في اللحظات الأخيرة بين سوسييداد وجيرونا لضم اللاعب.

وتعاقد برشلونة مع جارسيا في صيف 2021 بعقد يمتد إلى 2026، قادما من مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر.

وكشف النادي الكاتالوني أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب يبلغ 400 مليون يورو.

وبذلك يعود جارسيا، الذي سيشارك في يورو 2020 مع منتخب إسبانيا، إلى ناديه السابق الذي رحل عنه في 2017 وعمره 16 عاما.

وكان جارسيا قد انضم إلى فريق الشباب في سيتي مقابل 1.7 مليون يورو من أكاديمية لا ماسيا في 2017.

ويلعب جارسيا في مركز قلب الدفاع ويجيد اللعب كظهير أيمن، كما لعب كلاعب وسط دفاعي في برشلونة.