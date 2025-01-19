خبر في الجول - مروان عطية يجدد تعاقده مع الأهلي

كشف مصدر مقرب من مروان عطية لاعب الأهلي تجديد تعاقده مع النادي لموسمين.

مروان عطية النادي : الأهلي الأهلي

وقال مصدر مقرب من مروان عطية لـ FilGoal.com: "مروان عطية جدد تعاقده مع الأهلي لموسمين إضافيين حتى 2029 مع زيادة راتبه".

وكان تعاقد مروان عطية ينتهي مع الأهلي في صيف 2027 وهو ما تم تمديده لموسمين.

وانضم مروان عطية للأهلي قادما من الاتحاد السكندري في يناير 2023 بمقابل يقارب 25 مليون جنيه.

وسرعان ما أصبح من عناصر الأهلي ومنتخب مصر الأساسية في خط الوسط المدافع.

وشارك عطية صاحب الـ 26 عاما في 97 مباراة بقميص الأهلي سجل لم يسجل خلالها واكتفى بصناعة 3 أهداف.

وتوج مع الأهلي بـ 9 ألقاب مختلفة بالإضافة لبرونزية كأس العالم للأندية.

ومع منتخب مصر خاض 19 مباراة دولية وتواجد في قائمة أمم إفريقيا 2023.

وارتبط اسمه مؤخرا بالانتقال للفتح السعودي وعجمان الإماراتي.

من هو مروان عطية؟