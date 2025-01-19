خبر في الجول - مروان عطية يجدد تعاقده مع الأهلي

الأحد، 19 يناير 2025 - 22:43

كتب : أحمد الخولي

مروان عطية رجل مباراة الأهلي والمصري

كشف مصدر مقرب من مروان عطية لاعب الأهلي تجديد تعاقده مع النادي لموسمين.

مروان عطية

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال مصدر مقرب من مروان عطية لـ FilGoal.com: "مروان عطية جدد تعاقده مع الأهلي لموسمين إضافيين حتى 2029 مع زيادة راتبه".

وكان تعاقد مروان عطية ينتهي مع الأهلي في صيف 2027 وهو ما تم تمديده لموسمين.

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وانضم مروان عطية للأهلي قادما من الاتحاد السكندري في يناير 2023 بمقابل يقارب 25 مليون جنيه.

وسرعان ما أصبح من عناصر الأهلي ومنتخب مصر الأساسية في خط الوسط المدافع.

وشارك عطية صاحب الـ 26 عاما في 97 مباراة بقميص الأهلي سجل لم يسجل خلالها واكتفى بصناعة 3 أهداف.

وتوج مع الأهلي بـ 9 ألقاب مختلفة بالإضافة لبرونزية كأس العالم للأندية.

ومع منتخب مصر خاض 19 مباراة دولية وتواجد في قائمة أمم إفريقيا 2023.

وارتبط اسمه مؤخرا بالانتقال للفتح السعودي وعجمان الإماراتي.

من هو مروان عطية؟

وُلد في محافظة البحيرة لعائلة تحب كرة القدم، بدأ بلعب كرة القدم في الشوارع منذ كان عمره 7 سنوات وانضم لأكاديمية في البحيرة قبل أن ينجح في اختبارات الاتحاد السكندري عام 2011.

بعد عامين مع الاتحاد تعرض مروان للإصابة بكسر في ذراعه ورحل عن الاتحاد وانضم لفريق المعمورة وواجه الاتحاد وسجل في مرماه وعاد إليه بعد موسم واحد.

صعد للفريق الأول في 2019 لزعيم الثغر واستمر لمدة 4 سنوات وخلالهم انضم لمعسكر منتخب مصر وأصبح بوابة لانتقاله إلى الأهلي.

تلقى صدمة كبيرة بوفاة والده صباح يوم مباراة القمة من الدوري الموسم قبل الماضي وغاب عن اللقاء.

عاد للتألق مجددا في الموسم الماضي وحاز على جائزة رجل المباراة في كأس العالم للأندية ضد اتحاد جدة، ورجل مباراة بطولة كأس السوبر المصري والتي توج الأهلي بلقبها.

تواجد في كأس أمم إفريقيا 2023 تحت قيادة روي فيتوريا لأول مرة في مسيرته، ومن أعمدة المنتخب مؤخرا أيضا رفقة حسام حسن.

مروان عطية الأهلي
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