أنشيلوتي: مبابي أفضل مهاجم في العالم.. وننتقد أكثر من أي فريق آخر

أوضح كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد أن كيليان مبابي لاعب الفريق هو أفضل مهاجم في العالم.

وفاز ريال مدريد على لاس بالماس بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة 20 من الدوري الإسباني.

وقال المدرب الإيطالي للصحفيين عقب المباراة: "يتم انتقادك كثيرا والثناء عليك في كرة القدم الآن، أشعر بالحيرة من أمري، قدمنا مباراة مثالية وأظهرنا جودتنا، بدأنا بشكل سيء، لكننا تماسكنا وأصبحنا جيدين بمساعدة مبابي".

وأضاف "نحن قادرون على تحقيق التوازن في اللحظات الجيدة والصعبة، أعتقد أن الانتقادات لريال مدريد أقسى من الفرق الأخرى".

وأكمل "الصافرات هي انتقادات تؤلم، والجماهير هي التي لا تشعر بالسعادة، وهذا يحفزنا، إنها دعوة للاستيقاظ، ما حدث ضد سيلتا فيجو كان بمثابة دعوة للاستيقاظ مفيدة للفريق".

وشدد "مبابي أفضل مهاجم في العالم، كانت هناك شكوك بشأن إمكانية اللعب في هذا المركز أم سيكون أفضل على اليسار، هو جيد جدا في العمق أكثر من الجناح".

وتابع "لا أريد قول إننا أفضل فريق يلعب كرة القدم، لكن أحيانا نقدم ذلك وأوقات أخرى لا، نفتقر إلى التوازن والالتزام في بعض الأوقات".

وواصل "لا يوجد شخص مثالي، نحن نحاول اللعب بخصائص لاعبينا، لا أرى أي فريق كبير يلعب بشكل خيالي".

وأنهى حديثه قائلا: "ترتيب مسددي ركلات الجزاء هو فينيسيوس جونيور ثم مبابي وبيلينجهام".

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة 46 في صدارة جدول الترتيب بفارق نقطتين عن أتليتكو مدريد وبفارق 7 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث.