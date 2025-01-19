بلا منافس كالعادة.. بيريز رئيس ريال مدريد حتى 2029

للولاية السابعة إجمالا والخامسة على التوالي، فاز فلورنتينو بيريز بمنصب رئيس نادي ريال مدريد الإسباني.

جاء ذلك بعد غلق باب الترشح للمنصب بدون تقدم أي مرشح آخر.

وبذلك يحصل بيريز على ولايته السابعة حتى عام 2029.

وطلب بيريز فتح باب الترشح يوم 7 يناير، وبعد 10 أيام تم قبول أوراق ترشحه.

الولاية هي الخامسة على التوالي لرئيس النادي الملكي الحالي، حيث يحتفظ بالمنصب منذ عام 2009.

بيريز -77 عاما- تولى رئاسة النادي الملكي للمرة الأولى عام 2000، وأعيد انتخابه في 2004، ثم استقال في 2006 قبل أن يعود في 2009.

وحقق النادي 65 بطولة تحت قيادة بيريز بين كرة القدم وكرة السلة.

وكان بيريز قد هزم رامون ميندزوا في الانتخابات الأولى عام 2000، وبعد عودته في 2009 لم يواجه مرشح مضاد، حيث أعيد انتخابه بدون منافسة.

وتنص شروط الترشح الحالية على امتلاك الرئيس لضمان مادي يقدر بـ 15% من ميزانية النادي السنوية، وأن يكون عضوا بالنادي لمدة لا تقل عن 20 عاما.