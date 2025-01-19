جوارديولا: عدنا أكثر لمستوانا المعهود.. وسعيد بالمركز المؤهل لدوري أبطال أوروبا

أقر بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي أن فريقه عاد أكثر إلى مستواه المعهود.

واكتسح مانشستر سيتي مستضيفه إبسويتش تاون بسداسية دون مقابل في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإسباني لـ سكاي سبورتس: "سعداء حقا لأننا عدنا إلى فعل الأشياء التي كنا نفعلها خلال الـ10 أعوام الماضيين".

وأضاف "أشعر بالسعادة للحصول على الـ3 نقاط والتواجد في المركز المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

وأكمل "الأداء أفضل بكثير، ربما ليس كما كنا، لكن نقترب منه، وهذا لم نفعله في المباريات السابقة".

وواصل "لا تستطيع اللعب في المساحات الضيقة بدون التحرك بشكل جيد دون الكرة، لكن كل لاعب كان لديه الكرة كان ذكيا وسريع، لا يمكنك أن تكون سريعا وجيدا إذا لم تكن قويا دفاعيا".

وتابع "فاز إبسويتش على تشيلسي هنا وأيضا على توتنام خارج ملعبه، إبسويتش فريق جيد وليام ديلاب مهاجم رائع".

وأنهى حديثه قائلا: "الفريق لعب بشكل جيد، اللاعبون يعرفون بالضبط المعايير التي يجب أن نكون عليها وكذلك ما فعلوه في الماضي، الأمر لا يتعلق بالفوز أو الخسارة".

وواصل سيتي استفاقته الأخيرة، ففي آخر 5 مباريات فاز الفريق في 4 مباريات وتعادل في 1، بعدما فاز في مباراة واحدة فقط في الـ 13 مباراة السابقة.

الفوز رفع رصيد سيتي لـ 38 نقطة ارتقى بها للمركز الرابع من الثامن، فيما ظل إبسويتش في المركز الـ 18 برصيد 16 نقطة.