كرة طائرة - الزمالك يخسر من الكويت الكويتي ويؤجل حسم تأهله في البطولة العربية
الأحد، 19 يناير 2025 - 21:19
كتب : FilGoal
خسر فريق طائرة الزمالك بنتيجة 3 أشواط مقابل 2 أمام الكويت الكويتي ضمن منافسات البطولة العربية لرجال الكرة الطائرة.
وتستضيف دولة قطر منافسات البطولة العربية لأندية الطائرة من 16 يناير وحتى 25 يناير الجاري.
وجاءت نتائج الأشواط: 25-22 للزمالك، و25-20 للكويت، و25-14 للزمالك و25-23 للكويت، و15-11 للكويت.
ويلتقي الزمالك غدا الإثنين في الواحدة ظهرا مع الهلال الليبي في ختام مرحلة المجموعات، والفوز يؤهل الأبيض للدور المقبل.
وفاز الزمالك في اللقاء الأول على السيب العماني بنتيجة 3-1.
بينما تقام مباريات ربع النهائي يوم الأربعاء.
نهاية المباراة 🔚#Zamalek | #ZamalekVolleyball | #الزمالك_أولًا | #أكبر_قلعة_رياضية pic.twitter.com/uZSwKSbtME— Zamalek Sports Hall (@zamalekhalls) January 19, 2025
وضمت قائمة الزمالك تحت قيادة البرازيلي كارلوس شوانكي 13 لاعبا وجاءت كالآتي: