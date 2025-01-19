كرة طائرة - الزمالك يخسر من الكويت الكويتي ويؤجل حسم تأهله في البطولة العربية

خسر فريق طائرة الزمالك بنتيجة 3 أشواط مقابل 2 أمام الكويت الكويتي ضمن منافسات البطولة العربية لرجال الكرة الطائرة.

وتستضيف دولة قطر منافسات البطولة العربية لأندية الطائرة من 16 يناير وحتى 25 يناير الجاري.

وجاءت نتائج الأشواط: 25-22 للزمالك، و25-20 للكويت، و25-14 للزمالك و25-23 للكويت، و15-11 للكويت.

ويلتقي الزمالك غدا الإثنين في الواحدة ظهرا مع الهلال الليبي في ختام مرحلة المجموعات، والفوز يؤهل الأبيض للدور المقبل.

وفاز الزمالك في اللقاء الأول على السيب العماني بنتيجة 3-1.

بينما تقام مباريات ربع النهائي يوم الأربعاء.

وضمت قائمة الزمالك تحت قيادة البرازيلي كارلوس شوانكي 13 لاعبا وجاءت كالآتي: