الظهور الأول.. كوكا يشارك في تعادل لو هافر مع ريمس

الأحد، 19 يناير 2025 - 21:02

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا - لو هافر

ظهر أحمد حسن "كوكا" لأول مرة بقميص لو هافر في الدوري الفرنسي بعد أيام قليلة من انضمامه قادما من ريو أفي.

وساهم مهاجم منتخب مصر في تعادل لو هافر مع ستاد ريمس خارج القواعد لحساب الجولة 18 من الدوري الفرنسي.

وبدأ كوكا اللقاء من على مقاعد البدلاء، وشاهد هدف مارشال مونيتسي في الدقيقة 26 لصالح ريمس.

أخبار متعلقة:
بعد أيام من انتقاله.. كوكا في قائمة لو هافر لمواجهة ستاد ريمس رئيس لوهافر: هذه أسباب تعاقدنا مع كوكا.. ولا أتذكر طاهر ماذا ينتظر كوكا بأيامه الأولى في الدوري الفرنسي المصري الثاني في تاريخ النادي.. لو هافر يضم كوكا

وشارك كوكا في الدقيقة 64 بدلا من الغاني أندري أيو، وبعد 3 دقائق سجل أرونا سانجانتي هدف التعادل لصالح الضيوف.

صاحب الـ 31 عاما خلال 26 دقيقة لم يسدد لكن وصلت نسبة تمريراته الصحيحة لـ 100% برصيد 6 من 6.

وتعد تلك أول نقطة يحصدها لو هافر في الدوري الفرنسي بعد 5 هزائم متتالية.

ويحتل لو هافر المركز السابع عشر -قبل الأخير- برصيد 13 نقطة من 18 مباراة.

فيما يأتي ريمس في المركز الـ 13 برصيد 21 نقطة.

أحمد حسن كوكا لو هافر الدوري الفرنسي ستاد ريمس
نرشح لكم
بخسارة عبد القادر وحمدي فتحي.. السوبر الإماراتي القطري يبتسم لرباعي الإمارات انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (6)-(0) إبسويتش.. فوز كاسح بعد اقترابه من العودة.. تجدد إصابة طارق حامد بعد أيام من انتقاله.. كوكا في قائمة لو هافر لمواجهة ستاد ريمس رئيس لوهافر: هذه أسباب تعاقدنا مع كوكا.. ولا أتذكر طاهر مصطفى محمد يغيب عن قائمة نانت لمواجهة سانت إيتيان.. وتقرير يكشف السبب حمدي فتحي: توجت ببطولات على آل نهيان رفقة الأهلي وأريد تكرارها مع الوكرة انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(0) برينتفورد
أخر الأخبار
"أسد تركوه يعيش على الخبز الجاف".. عبد العاطي يعلن تنازله ونهاية أزمة مستحقاته مع الإسماعيلي 9 دقيقة | الدوري المصري
لاوتارو التاريخي.. إنتر يواصل الضغط على نابولي بالفوز على إمبولي 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - مواعيد مباريات منتخب مصر في الدور الرئيسي لبطولة العالم 2025 30 دقيقة | كرة يد
بخسارة عبد القادر وحمدي فتحي.. السوبر الإماراتي القطري يبتسم لرباعي الإمارات 46 دقيقة | الوطن العربي
علي ماهر: الكل يحمل هم مواجهة المصري.. وهذا سبب ضياع ركلات الجزاء 50 دقيقة | الكرة المصرية
"ندرك موهبته الاستثنائية".. كومو يعلن ضم ألي 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - منتخب مصر يتفوق على كرواتيا ويتصدر بالعلامة الكاملة قبل الدور الرئيسي ساعة | كرة يد
الكشف عن مدة غياب أولمو ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 2 انتهت في كأس مصر - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) طلائع الجيش.. متأهل جديد 3 كرة يد - البرازيل تفجر مفاجأة مدوية.. وكرواتيا تكتسح منتخب البحرين بمجموعة مصر 4 سكاي: قفزة كبرى.. الكشف عن راتب مرموش مع مانشستر سيتي