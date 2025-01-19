الظهور الأول.. كوكا يشارك في تعادل لو هافر مع ريمس

ظهر أحمد حسن "كوكا" لأول مرة بقميص لو هافر في الدوري الفرنسي بعد أيام قليلة من انضمامه قادما من ريو أفي.

وساهم مهاجم منتخب مصر في تعادل لو هافر مع ستاد ريمس خارج القواعد لحساب الجولة 18 من الدوري الفرنسي.

وبدأ كوكا اللقاء من على مقاعد البدلاء، وشاهد هدف مارشال مونيتسي في الدقيقة 26 لصالح ريمس.

وشارك كوكا في الدقيقة 64 بدلا من الغاني أندري أيو، وبعد 3 دقائق سجل أرونا سانجانتي هدف التعادل لصالح الضيوف.

صاحب الـ 31 عاما خلال 26 دقيقة لم يسدد لكن وصلت نسبة تمريراته الصحيحة لـ 100% برصيد 6 من 6.

وتعد تلك أول نقطة يحصدها لو هافر في الدوري الفرنسي بعد 5 هزائم متتالية.

ويحتل لو هافر المركز السابع عشر -قبل الأخير- برصيد 13 نقطة من 18 مباراة.

فيما يأتي ريمس في المركز الـ 13 برصيد 21 نقطة.