مبابي: هتاف الجماهير باسمي كان حلما.. وفي ريال مدريد كل لاعب بمثابة قائد

شدد كيليان مبابي لاعب ريال مدريد على أن هتاف الجماهير باسمه في سانتياجو برنابيو كان حلما بالنسبة له.

كيليان مبابي النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وفاز ريال مدريد على لاس بالماس بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 20 من الدوري الإسباني.

وسجل مبابي هدفين في المباراة ووصل للهدف رقم 18 بقميص ريال مدريد.

وقال مبابي عبر قناة ريال مدريد عقب المباراة: "لقد كانت مباراة مهمة بالنسبة لنا لأننا نعلم ما حدث لأتليتكو وبرشلون بالأمس وبالفعل فزنا".

وواصل "من الصعب تلقي هدفا مبكرا لكن رد فعل الفريق كان جيدا ولعبنا بشكل هجومي وبحثنا عن المساحات وسجلنا الكثير من الأهداف وأعتقد أن جماهير ريال مدريد استمتعت بالمباراة لأننا تصدرنا".

وتابع "لقد خسرنا كأس السوبر وكان الأمر محبطا لأنها مباراة نهائية وفي الكأس لعبنا جيدا ولكن ارتكبنا أخطاء وذهبنا إلى الوقت الإضافي وفي النهاية امتلكنا شخصية الفوز والآن فزنا بمباراة مهمة والأمور أصبحت تعتمد علينا في الدوري لأننا المتصدرين".

وأضاف "هتاف الجماهير لي كان حلما، أنا سعيد جدا لأنني تأقلمت مع الفريق وألعب بالطريقة التي أريد أن ألعب بها وأظهر شخصيتي".

وشدد "في ريال مدريد كل اللاعبين هم قادة، الأفضل في العالم موجودين هنا ويجب أن نكون متحدين لأن لدينا الكثير للتتويج به".

وأتم "عودة ألابا أمر لا يصدق، كنت أعرفه كمنافس وكان صعبا للغاية اللعب ضده وأعلم أنه كان من الصعب عليه العودة لكننا سعداء لأجله وهو يملك الجودة وسيكون لاعبا مهما بالنسبة لنا".

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة 46 في صدارة جدول الترتيب بفارق نقطتين عن أتليتكو مدريد وبفارق 7 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث.