في ليلة عودة ألابا.. ريال مدريد يضرب لاس بالماس برباعية ويعتلي صدارة الدوري

الأحد، 19 يناير 2025 - 19:20

كتب : عبد الرحمن فوزي

هدف كيليان مبابي - ريال مدريد ضد لاس بالماس

فاز ريال مدريد على لاس بالماس بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة 20 من الدوري الإسباني.

سجل رباعية ريال مدريد في المباراة كل من كيليان مبابي الذي أحرز هدفين وبراهيم دياز ورودريجو.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة 46 في صدارة جدول الترتيب بفارق نقطتين عن أتليتكو مدريد وبفارق 7 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث.

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المباراة شهدت عودة دافيد ألابا بعد ما يقارب عام على إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

التشكيل

بدأ ريال مدريد بثلاثي هجومي مكون من رودريجو وكيليان مبابي وبراهيم دياز.

أحداث المباراة

تقدم لاس بالماس بالهدف الأول بعد 27 ثانية من انطلاق المباراة عن طريق فابيو سيلفا مستغلا عرضية من ساندرو راميريز.

وأهدر براهيم دياز فرصة التعادل بعد دقيقة واحدة أمام المرمة الخالي.

وتعادل ريال مدريد عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 18 من ركلة جزاء حصل عليها رودريجو.

وأضاف براهيم دياز الهدف الثاني في الدقيقة 33 بعد تمريرة من لوكاس فاسكيز أمام المرمى الخالي.

وبعد دقيقتين فقط أضاف مبابي الهدف الثالث بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من رودريجو.

وسجل مبابي الهاتريك في الدقيقة 42 ولكن الهدف ألغي لوجود حالة تسلل ببداية الهجمة.

وفي الشوط الثاني أضاف رودريجو الهدف الرابع تحديدا بالدقيقة 56 بعد تمريرة من فران جارسيا.

وسجل ريال مدريد هدف جديد ألغي بداعي التسلل وكان تلك المرة من نصيب بيلينجهام.

وشهدت الدقيقة 75 مشاركة دافيد ألابا كبديل لأنطونيو روديجير.

وسجل فالفيردي الهدف الخامس بتسديدة رائعة ولكن الهدف ألغي لوجود حالة تسلل ليكون الهدف الملغي الثالث لريال مدريد في المباراة.

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة ضد بلد الوليد يوم السبت 25 يناير، بينما يلعب لاس بالماس يوم الجمعة ضد أوساسونا.

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