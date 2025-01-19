انتهت الكونفدرالية - الزمالك (3)-(1) إنييمبا

الأحد، 19 يناير 2025 - 17:39

كتب : FilGoal

الزمالك - إنييمبا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد إنييمبا في ختام دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وضمن الزمالك التأهل من المجموعة كمتصدر لها.

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انتهت

ق 89: جوووووول الجزيري بعد مراوغة 3 مدافعين ثم سدد في المرمى.

ق 78: دخول أحمد فتوح وشيكابالا وخروج محمد السيد ومحمد عاطف.

ق 76: تسديدة خطيرة من محمد السيد خارج المرمى قليلا.

ق 73: تسديدة قوية من ميشالاك لكن في زاوية الحارس.

ق 70: دخول ناصر منسي وكونراد ميشالاك بدلا من زيزو ومصطفى شلبي.

ق 56: هدف من إفياني إهيميكويلي بعد تسديدة الكرة من داخل الـ6 ياردات.

ق 46: جووووول الجزيري بعد ضغط على الحارس أدى إلى خطأ فادح

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 36: رأسية مرة أخرى من الجزيري يهدرها بسهولة بعد عرضية من زيزو.

ق 31: إهدار هدف محقق من الجزيري بعد رأسية بعدت المرمى.

ق 29: جوووووول مصطفى شلبي من رأسية عقب عرضية من زيزو.

ق 22: رأسية من الجزيري بعدت المرمى.

ق 14: تسديدة مقوسة من مصطفى شلبي داخل الـ18 علت المرمى.

ق 11: تسديدة من محمد السيد من خارج منطقة الجزاء أمسكها الحارس.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الزمالك إنييمبا الكونفدرالية
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