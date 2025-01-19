انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (4)-(1) لاس بالماس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ريال مدريد ضد لاس بالماس في الجولة 20 من الدوري الإسباني

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نهاية المباراة

ق86. هدف جديد ملغي لريال مدريد بصاروخية من فالفيردي.

ق75. عودة ألابا ويدخل بديلا لروديجير.

إلغاء الهدف لوجود روديجير في حالة تسلل ببداية الهجمة.

ق73. جووووول الخامس لريال مدريد عن طريق بيلينجهام بمتابعة لعرضية داخل منطقة الجزاء.

ق63. بطاقة حمراء لبينيتو راميريز لاعب لاس بالماس بسبب تدخل عنيف ضد لوكاس فاسكيز.

ق56. جوووول رااابع لريال مدريد عن طريق رودريجو بعد تمريرة أرضية من فران جارسيا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44. إلغاء الهدف بسبب وجود مبابي في وضعية تسلل ببداية الهجمة.

ق42. جووووول الرابع لريال مريد عن طريق كيليان مبابي ليسجل الهاتريك الأول مع ريال مدريد.

ق35. جوووووول الثاااالث لريال مدريد عن طريق كيليان مبابي مستغلا تمريرة من رودريجو.

ق33. جووووول الثاني لبراهيم دياز بعد تمريرة من فاسكيز أمام المرمى.

ق27. سيليسين يتألق ويتصدى لتسديدة قوية من مبابي.

ق18. جووووول التعادل لريال مدريد عن طريق كيليان مبابي.

ق16. ركلة جزااء لريال مدريد حصل عليها رودريجو.

ق3. براهيم دياز يهدر بغرابة أمام المرمى الخالي.

ق1. جووووول أول للاس بالماس عنه طريق فابيو سيلفا مستغلا عرضية من ساندرو راميريز.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل