كرة طائرة - الأهلي يهزم أربيل العراقي ويحسم تأهله لربع نهائي البطولة العربية

نجح فريق الأهلي في تحقيق انتصاره الثاني على التوالي ضمن منافسات البطولة العربية لرجال الكرة الطائرة.

وتستضيف دولة قطر منافسات البطولة العربية لأندية الطائرة من 16 يناير وحتى 25 يناير الجاري.

وتغلب الأهلي على أربيل العراقي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ضمن منافسات الجولة الثانية.

وكان الأهلي قد تغلب على داركليب البحريني في الجولة الأولى.

وحقق الأهلي الفوز على أربيل بنتيجة (25-15، 19-25، 25-15، 25-22).

ويختتم الأهلي مشواره في دور المجموعات بمواجهة الشرطة العراقي في الثالثة والنصف عصر غدا الإثنين.

بينما تقام مباريات ربع النهائي يوم الأربعاء.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثالثة رفقة فرق أربيل العراقي ودار كليب البحريني والشرطة القطري.

وجاءت قائمة الأهلي تحت قيادة الإسباني فرناندو مونزو والتي ضمت 14 لاعبا كالآتي:

حسام يوسف - عبد الحليم عبو - محمد رمضان - يوندر جارسيا - محمد عسران - عبد الرحمن الحسيني - إسلام عبد السميع - أحمد عزب - أندريا سانتانجيلو - سيف عابد - مصطفى جابر - زياد أسامة - عبد الرحمن السعودي - محمد عثمان.

وشهدت القائمة عودة أحمد عزب الذي غاب لثلاثة أشهر بسبب الإصابة.

بينما يغيب الثنائي أحمد صلاح وعبد الله السلام بعد الرحيل إلى السويحلي الليبي.