دوري المحترفين – تعادل مثير بين بلدية المحلة والترسانة.. والمنصورة يفوز على طنطا

تعادل بلدية المحلة مع الترسانة بثلاثة أهداف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة 18 من دوري المحترفين.

التعادل كان هو الخامس على التوالي لبلدية المحلة في الدوري و الـ 11 منذ بداية الموسم.

وارتفع رصيد بلدية المحلة للنقطة 20 في المركز 13، كما ارتفع رصيد الترسانة للنقطة 29 في المركز السادس.

تقدم الترسانة بالهدف الأول عن طريق أوجستين أوتو في الدقيقة 20.

وتعادل بلدية المحلة عن طريق خالد سامي في الدقيقة 35 مستغلا كرة عرضية داخل منطقة الجزاء.

في الشوط الثاني تقدم بلدية المحلة عن طريق محمد الصباحي في الدقيقة 63 برأسية، قبل أن يضيف الهدف الثالث بعد 5 دقائق.

وقلص الترسانة الفارق في الدقيقة 84 ثم تعادل بالدقيقة 88 عن طريق خالد سامي بالخطأ في مرمى فريقه.

وحقق المنصورة الفوز على طنطا بثلاثة أهداف دون مقابل.

سجل المنصورة ثلاثة أهداف في الشوط الأول عن طريق محمد بيبو وجلال الشرقاوي ومصطفى جميل.

بينما سجل أقطاي عبد الله هدف طنطا الوحيد.

وفاز الداخلية على وي بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأول.

سجل للداخلية محمود صقر وياسر عبد العزيز، بينما أحرز مصطفى فوزي هدف وي.

وتعادل بروكسي مع سبورتنج بهدفين لكل فريق، كما تعادل كهرباء الإسماعيلية مع المقاولون العرب صاحب الصدارة بهدف لكل فريق.

وفاز وادي دجلة على راية بهدفين دون رد.

سجل ثنائية وادي دجلة في المباراة كل من علي حسين وزياد أسامة.

وفاز السكة الحديد مودرن على منتخب السويس بهدف عكسي أحرزه لاعب الأخير بالخطأ في مرماه.

وانتصر أسوان على لافيينا بهدفين لكل فريق، بينما فاز القناة على بترول أسيوط بهدف دون رد سجله حسين رجب.

وفي آخر مباريات اليوم فاز أبو قير للأسمدة على ديروط بهدفين مقابل هدف واحد.

أحرز هدفي أبو قيركلا من أحمد فايز وعمر إبراهيم، بينما أحرز كريم أدامولا هدف ديروط.