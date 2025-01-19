دوري المحترفين – تعادل مثير بين بلدية المحلة والترسانة.. والمنصورة يفوز على طنطا

الأحد، 19 يناير 2025 - 16:53

كتب : رضا السنباطي

المنصورة ضد طنطا

تعادل بلدية المحلة مع الترسانة بثلاثة أهداف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة 18 من دوري المحترفين.

التعادل كان هو الخامس على التوالي لبلدية المحلة في الدوري و الـ 11 منذ بداية الموسم.

وارتفع رصيد بلدية المحلة للنقطة 20 في المركز 13، كما ارتفع رصيد الترسانة للنقطة 29 في المركز السادس.

أخبار متعلقة:
دوري المحترفين – سقوط المقاولون أمام السكة الحديد.. وتعادل مثير بين البلدية وكهرباء إسماعيلية إيزاك يكرر تفوقه على صلاح ويحصد جائزة الأفضل من رابطة المحترفين أسامة نبيه: متفائل بمنتخب الشباب.. ومهتمون بملف المحترفين مزدوجي الجنسية دوري المحترفين - 180 دقيقة بدون أهداف وبطاقة حمراء

تقدم الترسانة بالهدف الأول عن طريق أوجستين أوتو في الدقيقة 20.

وتعادل بلدية المحلة عن طريق خالد سامي في الدقيقة 35 مستغلا كرة عرضية داخل منطقة الجزاء.

في الشوط الثاني تقدم بلدية المحلة عن طريق محمد الصباحي في الدقيقة 63 برأسية، قبل أن يضيف الهدف الثالث بعد 5 دقائق.

وقلص الترسانة الفارق في الدقيقة 84 ثم تعادل بالدقيقة 88 عن طريق خالد سامي بالخطأ في مرمى فريقه.

وحقق المنصورة الفوز على طنطا بثلاثة أهداف دون مقابل.

سجل المنصورة ثلاثة أهداف في الشوط الأول عن طريق محمد بيبو وجلال الشرقاوي ومصطفى جميل.

بينما سجل أقطاي عبد الله هدف طنطا الوحيد.

وفاز الداخلية على وي بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأول.

سجل للداخلية محمود صقر وياسر عبد العزيز، بينما أحرز مصطفى فوزي هدف وي.

وتعادل بروكسي مع سبورتنج بهدفين لكل فريق، كما تعادل كهرباء الإسماعيلية مع المقاولون العرب صاحب الصدارة بهدف لكل فريق.

وفاز وادي دجلة على راية بهدفين دون رد.

سجل ثنائية وادي دجلة في المباراة كل من علي حسين وزياد أسامة.

وفاز السكة الحديد مودرن على منتخب السويس بهدف عكسي أحرزه لاعب الأخير بالخطأ في مرماه.

وانتصر أسوان على لافيينا بهدفين لكل فريق، بينما فاز القناة على بترول أسيوط بهدف دون رد سجله حسين رجب.

وفي آخر مباريات اليوم فاز أبو قير للأسمدة على ديروط بهدفين مقابل هدف واحد.

أحرز هدفي أبو قيركلا من أحمد فايز وعمر إبراهيم، بينما أحرز كريم أدامولا هدف ديروط.

دوري المحترفين الترسانة مودرن سبورت
نرشح لكم
القسم الثاني ب - قبل النهاية بـ 6 جولات.. مسار أول المتأهلين إلى دورة الترقي دوري المحترفين - مصطفى عبده مديرا فنيا لفريق لافيينا انتهت دوري المحترفين - الترسانة (3)-(3) بلدية المحلة دوري المحترفين – سقوط المقاولون أمام السكة الحديد.. وتعادل مثير بين البلدية وكهرباء إسماعيلية انتهت دوري المحترفين - المقاولون (1)-(3) السكة الحديد.. البلدية (2)-(2) كهرباء إسماعيلية القسم الثاني ب - استقالة الإسباني جونزاليس من تدريب أسمنت أسيوط صاحب لقطة الاعتداء على مدربه.. انتقال أحمد شاهين لاعب المنصورة إلى ألعاب دمنهور أخصائية إصابات الملاعب بـ كوم حمادة: أحلم بالعمل في الزمالك.. ولا فارق بين الرجال والسيدات
أخر الأخبار
ماريسكا: سانشيز أخطأ 4 مرات؟ وكم مرة أنقذنا؟ 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
ضربة لخطة ميلان.. موقف فيران توريس من الصفقة المنتظرة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تيليجراف: حل لأزمة الجميع.. مانشستر سيتي يحاول ضم دوجلاس لويز 2 ساعة | ميركاتو
فيران توريس يكشف سر احتفاله بوضع يده على أذنه 3 ساعة | الكرة الأوروبية
بعد غياب 5 مباريات.. تشيلسي يعود للانتصارات ويفوز على ولفرهامبتون 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
فليك يلمح عن الـ 8-2 ويكشف موقفه من ركلة الجزاء غير المحتسبة أمام خيتافي 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
سيتي إكسترا: تمهيدا لإجراء الكشف الطبي.. وصول مرموش إلى مانشستر 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
كهربا: أردت الانتحار عقب مباراة باتشوكا.. وبكيت بسبب ترحيلي من الإمارات 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 2 انتهت في كأس مصر - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) طلائع الجيش.. متأهل جديد 3 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين بعد حسم التأهل.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 4 "أسد تركوه يعيش على الخبز الجاف".. عبد العاطي يعلن تنازله ونهاية أزمة مستحقاته مع الإسماعيلي