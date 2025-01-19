الهلال يعرض على سالم الدوسري التجديد مقابل 26 مليون ريال في موسم

الأحد، 19 يناير 2025 - 16:49

كتب : FilGoal

سالم الدوسري لاعب الهلال يحتفل بهدفه في الفيحاء

يحاول الهلال السعودي تجديد عقد قائده سالم الدوسري لموسم واحد، حسب تقارير سعودية.

سالم الدوسري

النادي : الهلال

الهلال

وينتهي عقد الدوسري مع الهلال بنهاية الموسم الجاري، ويمكنه الانتقال لأي فريق الموسم المقبل مجانا.

وأوضحت القنوات الرياضية السعودية أن الهلال يعرض على سالم الدوسري التجديد مقابل 26 مليون ريال في موسم.

أخبار متعلقة:
كما كشف في الجول.. الاتحاد السكندري يعلن ضم محمود علاء ليكيب: الشباب السعودي يقترب من ضم حارس مونبلييه مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: جلسة بين الاتحاد الليبي والأهلي لحسم الإعارة إلياس الجلاسي لـ في الجول: اقتربت من فسخ تعاقدي مع أهلي طرابلس.. وحصلت على عروض مصرية

وتنتظر إدارة الهلال موقف اللاعب البالغ من العمر 33 عاما، بالموافقة أو الرفض.

في حالة الرفض، من المرجح أن ينتقل اللاعب المخضرم إلى نادي نيوم، الذي يلعب في دوري القسم الثاني.

نيوم الذي يضم أحمد حجازي أحد أبرز المرشحين للتأهل للدوري السعودي الممتاز الموسم المقبل.

ولفت التقرير إلى أن هناك عروض أخرى وصلت الدوسري، تزامنا مع قرب انتهاء عقده مع الهلال.

وشارك الدوسري مع الهلال في 24 مباراة مع الهلال هذا الموسم بمختلف المسابقات.

وسجل النجم السعودي 8 أهداف وصنع 9.

سالم الدوسري الهلال
نرشح لكم
بعد اقترابه من العودة.. تجدد إصابة طارق حامد لا لـ أليجري.. أهلي جدة يعلن استمرار ماتياس يايسله مديرا فنيا الرياضية: العين الإماراتي والاتفاق ينافسان فنربخشة على ضم تاليسكا يواصل تذبذب نتائجه.. النصر يتعادل مع التعاون دخل بديلا وسجل.. محمد شريف يقود الخليج للفوز على العروبة الرياضية: فيفا يقرر إيقاف قيد الفتح السعودي 3 فترات نيمار: لم أترك برشلونة من أجل الأفضل بالعالم.. ومبابي شعر بالغيرة من ميسي تقرير سعودي: أليجري وافق على تدريب أهلي جدة
أخر الأخبار
جوارديولا: عدنا أكثر لمستوانا المعهود.. وسعيد بالمركز المؤهل لدوري أبطال أوروبا 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة نسائية - مسار يعلن جهازه الفني الجديد بالكامل 16 دقيقة | رياضة نسائية
مباشر بطولة العالم لكرة اليد - مصر (12)-(8) كرواتيا.. الفارق يصبح 4 33 دقيقة | كرة يد
مصدر من فاركو يكشف لـ في الجول المقابل المادي للموافقة على بيع جهاد 35 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة - الزمالك يخسر من الكويت الكويتي ويؤجل حسم تأهله في البطولة العربية 40 دقيقة | كرة طائرة
الظهور الأول.. كوكا يشارك في تعادل لو هافر مع ريمس 56 دقيقة | المحترفون
مؤتمر جروس: هزيمة إنييمبا حافظت على هيبة الزمالك.. وتألق شلبي يجعل ميشالاك بديلا 58 دقيقة | الكرة الإفريقية
نفض غبار النتائج السلبية؟ مانشستر سيتي يكتسح إبسويتش بسداسية ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 2 انتهت في كأس مصر - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) طلائع الجيش.. متأهل جديد 3 كرة يد - البرازيل تفجر مفاجأة مدوية.. وكرواتيا تكتسح منتخب البحرين بمجموعة مصر 4 سكاي: قفزة كبرى.. الكشف عن راتب مرموش مع مانشستر سيتي