يحاول الهلال السعودي تجديد عقد قائده سالم الدوسري لموسم واحد، حسب تقارير سعودية.

سالم الدوسري النادي : الهلال الهلال

وينتهي عقد الدوسري مع الهلال بنهاية الموسم الجاري، ويمكنه الانتقال لأي فريق الموسم المقبل مجانا.

وأوضحت القنوات الرياضية السعودية أن الهلال يعرض على سالم الدوسري التجديد مقابل 26 مليون ريال في موسم.

وتنتظر إدارة الهلال موقف اللاعب البالغ من العمر 33 عاما، بالموافقة أو الرفض.

في حالة الرفض، من المرجح أن ينتقل اللاعب المخضرم إلى نادي نيوم، الذي يلعب في دوري القسم الثاني.

نيوم الذي يضم أحمد حجازي أحد أبرز المرشحين للتأهل للدوري السعودي الممتاز الموسم المقبل.

ولفت التقرير إلى أن هناك عروض أخرى وصلت الدوسري، تزامنا مع قرب انتهاء عقده مع الهلال.

وشارك الدوسري مع الهلال في 24 مباراة مع الهلال هذا الموسم بمختلف المسابقات.

وسجل النجم السعودي 8 أهداف وصنع 9.