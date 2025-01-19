برشلونة يعلن إصابة أولمو وغيابه عن مواجهة بنفيكا

أعلن نادي برشلونة إصابة لاعبه داني أولمو بشد في عضلة السمانة من الساق اليمنى.

داني أولمو النادي : برشلونة برشلونة

وأشار برشلونة إلى أن أولمو سيغيب عن المباراة المقبلة للفريق ضد بنفيكا.

وفقا لبيان برشلونة فإن موعد عودة أولمو من الإصابة سيعتمد على سرعة تعافيه.

وتعرض أولمو للإصابة خلال مواجهة برشلونة ضد خيتافي أمس في الدوري الإسباني والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وشارك أولمو منذ الانضمام لبرشلونة في 18 مباراة وخلالها سجل 6 أهداف وصنع ثلاثة أهداف.

ويستعد برشلونة لمواجهة بنفيكا في الجولة السابعة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا على ملعب دا لوش.

ويحتل برشلونة المركز الثاني بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة وبفارق 3 نقاط عن ليفربول صاحب الصدارة.