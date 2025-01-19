ليكيب: الشباب السعودي يقترب من ضم حارس مونبلييه

أوضحت جريدة ليكيب أن نادي الشباب السعودي يجري مفاوضات متقدمة مع نادي مونبلييه الفرنسي، للتعاقد مع الحارس بنجامين ليكوميه.

وذكرت التقرير أن احتمالية مغادرة صاحب الـ33 عاما والانضمام إلى الشباب السعودي عالية للغاية.

وشارك ليكوميه في فوز فريقه مونبلييه على موناكو 2-1 بالدوري الفرنسي الجمعة الماضي.

وكان نادي الشباب قريبا من التعاقد مع مارتن دوبرافكا حارس نيوكاسل يونايتد، لكن النادي الإنجليزي أوقف الصفقة بسبب الإصابات المتكررة للحارس نيك بوب.

قبل أسابيع، ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن إدارة الشباب، اتفقت مع دوبرافكا على كافة التفاصيل، ولم يتبق سوى موافقة لجنة الاستدامة المالية لحسم التعاقد رسميًّا مع حارس المرمى في فترة الانتقالات الشتوية.

انضمام دوبرافكا كان سيعوض غياب الدولي الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو، الذي انتهى موسمه مع الشباب بعد تعرُّضه لإصابةٍ في الرباط الصليبي.

وبعد إصابة كيم دافع الدولي السابق عبد الله المعيوف عن عرين الشباب في 7 مباريات استقبل 6 أهداف، وخرج في 3 منها بشباك نظيفة.

وينتهي عقد البالغ من العمر 35 عاما مع النادي الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري.

وشارك السلوفاكي مع نيوكاسل في 166 مباراة طوال مسيرته واستقبل خلالها 227 هدفا، وحافظ على نظافة شباكه في 48 مباراة.