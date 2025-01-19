تشكيل ريال مدريد - براهيم أساسي.. وأسينسيو يقود الدفاع ضد لاس بالماس

الأحد، 19 يناير 2025 - 15:39

كتب : FilGoal

هدف ريال مدريد الثاني في برشلونة - رودريجو

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد لاس بالماس.

ويلتقي ريال مدريد مع لاس بالماس على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة 20 من الدوري المصري.

ويشهد التشكيل تواجد راؤول أسينسيو بشكل أساسي في خط الدفاع، كما عاد جود بيلينجهام وفيديريكو فالفيردي للمشاركة كأساسيان.

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ويعوض براهيم دياز غياب فينيسيوس جونيور عن التشكيل الأساسي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: تيبو كورتوا.

الدفاع: لوكاس فاسكيز – راؤول أسينسيو – أنطونيو روديجير – فران جارسيا.

الوسط: فيديريكو فالفيردي – داني سيبايوس – جود بيلينجهام.

الهجوم: براهيم دياز – كيليان مبابي - رودريجو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة وبفارق نقطة عن أتليتكو مدريد المتصدر وبفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

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