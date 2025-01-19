مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: جلسة بين الاتحاد الليبي والأهلي لحسم الإعارة

يعقد مسؤولوا نادي الاتحاد الليبي جلسة مع النادي الأهلي اليوم الأحد لحسم إعارة محمود كهربا.

ويقترب محمود كهربا مهاجم الأهلي من الرحيل في سوق الانتقالات الشتوية بيناير الجاري.

وكشف مصدر مقرب من كهربا لـ FilGoal.com: "جلسة الآن بين مسؤولي الاتحاد الليبي والنادي الأهلي لحسم إعارة محمود كهربا".

وأوضح "اللاعب سينتقل لمدة 6 أشهر مقابل 125 ألف دولار للقلعة الحمراء وهناك بند أحقية الشراء".

وشارك كهربا الموسم الحالي مع الأهلي في 9 مباريات بمختلف البطولات سجل خلالهم هدفين.

ولعب كهربا في مواجهة الأهلي ضد الجونة ضمن منافسات الدوري المصري والتي انتهت بفوز الأحمر بهدفين.

كهربا لم يتوصل لاتفاق نهائي مع الزوراء العراقي والمنافسة كانت بين الناديين على حسم الصفقة مستمرة.

وكان قد ارتبط اسم كهربا خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى الاتحاد الليبي أو الزوراء العراقي.

وكشف ليث حسين عضو إدارة نادي الزوراء في وقت سابق عن كافة التفاصيل حول مفاوضات ضم كهربا.

وقال ليث حسين عضو إدارة نادي الزوراء العراقي عبر قناة أي نيوز: "محمود كهربا قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى الزوراء، المفاوضات وصلت لمراحلها الأخيرة ونتمنى أن يكون حسم الصفقة قريبا".

وأشار ليث في تصريحاته على علمه بمنافسة الاتحاد الليبي على ضم اللاعب.