مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: جلسة بين الاتحاد الليبي والأهلي لحسم الإعارة

الأحد، 19 يناير 2025 - 15:34

كتب : أحمد الخولي

كهربا

يعقد مسؤولوا نادي الاتحاد الليبي جلسة مع النادي الأهلي اليوم الأحد لحسم إعارة محمود كهربا.

ويقترب محمود كهربا مهاجم الأهلي من الرحيل في سوق الانتقالات الشتوية بيناير الجاري.

وكشف مصدر مقرب من كهربا لـ FilGoal.com: "جلسة الآن بين مسؤولي الاتحاد الليبي والنادي الأهلي لحسم إعارة محمود كهربا".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - أهلي طرابلس يعرض التعاقد مع سيف تيري.. وموقف فاركو مران الأهلي - دون راحة.. بداية استعدادات مواجهة فاركو وحضور عطية الله إلياس الجلاسي لـ في الجول: اقتربت من فسخ تعاقدي مع أهلي طرابلس.. وحصلت على عروض مصرية لا لـ أليجري.. أهلي جدة يعلن استمرار ماتياس يايسله مديرا فنيا

وأوضح "اللاعب سينتقل لمدة 6 أشهر مقابل 125 ألف دولار للقلعة الحمراء وهناك بند أحقية الشراء".

وشارك كهربا الموسم الحالي مع الأهلي في 9 مباريات بمختلف البطولات سجل خلالهم هدفين.

ولعب كهربا في مواجهة الأهلي ضد الجونة ضمن منافسات الدوري المصري والتي انتهت بفوز الأحمر بهدفين.

كهربا لم يتوصل لاتفاق نهائي مع الزوراء العراقي والمنافسة كانت بين الناديين على حسم الصفقة مستمرة.

وكان قد ارتبط اسم كهربا خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى الاتحاد الليبي أو الزوراء العراقي.

وكشف ليث حسين عضو إدارة نادي الزوراء في وقت سابق عن كافة التفاصيل حول مفاوضات ضم كهربا.

وقال ليث حسين عضو إدارة نادي الزوراء العراقي عبر قناة أي نيوز: "محمود كهربا قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى الزوراء، المفاوضات وصلت لمراحلها الأخيرة ونتمنى أن يكون حسم الصفقة قريبا".

وأشار ليث في تصريحاته على علمه بمنافسة الاتحاد الليبي على ضم اللاعب.

الأهلي الاتحاد الليبي محمود كهربا
نرشح لكم
خبر في الجول - بدلا من أوكينابيرهي.. مودرن سبورت يتمم اتفاقه لضم معتز زدام تقرير: بوبيندزا يقترب من الانتقال لبطل الدوري الصيني صحيفة اليوم: انسحاب الاتفاق من صفقة زيزو بسبب تأخر الرد.. وحالة واحدة لعودة المفاوضات الثانية هذا الشتاء.. أستون فيلا يضم مدافع ليفانتي بايرن يعلن ضم موهبة هوفنهايم.. ولكن سكاي: مرموش يخضع للكشف الطبي مع سيتي.. وموعد إعلان الصفقة الثانية.. مانشستر سيتي يتعاقد مع فيتور ريس سكاي: لتعويض مرموش.. فرانكفورت يستهدف ضم مهاجم نورنبرج
أخر الأخبار
بالنيران الصديقة.. غزل المحلة يخسر على ملعبه من حرس الحدود ويتلقى الهزيمة الخامسة 8 دقيقة | الكرة المصرية
الانتصار الثالث على التوالي.. البنك الأهلي بـ 9 لاعبين يهزم الجونة 8 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الأهلي - غياب وسام وعودة عمر كمال أمام فاركو.. وسمير وعبد الكريم في الهجوم 10 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي - تدريب بدني خفيف استعدادا لـ فاركو.. والفريق يسافر إلى الإسكندرية 27 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - بدلا من أوكينابيرهي.. مودرن سبورت يتمم اتفاقه لضم معتز زدام 32 دقيقة | ميركاتو
تقرير: بوبيندزا يقترب من الانتقال لبطل الدوري الصيني 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
صحيفة اليوم: انسحاب الاتفاق من صفقة زيزو بسبب تأخر الرد.. وحالة واحدة لعودة المفاوضات 55 دقيقة | ميركاتو
منتخب الناشئين يفوز وديًا على بسيون برباعية استعدادا لأمم إفريقيا ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 2 "أسد تركوه يعيش على الخبز الجاف".. عبد العاطي يعلن تنازله ونهاية أزمة مستحقاته مع الإسماعيلي 3 انتهت في كأس مصر - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) طلائع الجيش.. متأهل جديد 4 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين بعد حسم التأهل.. ومواعيد مباريات ربع النهائي