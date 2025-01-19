إلياس الجلاسي لـ في الجول: اقتربت من فسخ تعاقدي مع أهلي طرابلس.. وحصلت على عروض مصرية
الأحد، 19 يناير 2025 - 15:23
كتب : عمرو نبيل
كشف إلياس الجلاسي لاعب أهلي طرابلس عن اقترابه من فسخ تعاقده مع فريقه الحالي.
إلياس الجلاسي
النادي : الأهلي بنغازي
وقال الجلاسي لـ FilGoal.com: "حصلت على مستحقاتي بالكامل مع أهلي بني غازي وتفصلني خطوة واحدة على فسخ تعاقدي مع الفريق".
وتابع "حصلت على عدة عروض من أندية مصرية خلال الساعات الماضية وسأحدد وجهتي في الفترة المقبلة".
وانضم الجلاسي لأهلي طرابلس في شهر يناير من الموسم الماضي قادما من المصري.
ولم يشارك الجلاسي سوى في مباراة واحدة بقميص أهلي طرابلس في الموسم الحالي.
وكان النجم التونسي صاحب الـ 30 عاما قد قدم مستوى طيب مع المصري خلال تجربته في مصر.
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