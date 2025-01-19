هاني أبو ريدة يزور نادي الزمالك

استقبل نادي الزمالك صباح اليوم الأحد، هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

كما تواجد رفقة أبو ريدة كل من وليد درويش ومصطفى أبو زهرة عضوي مجلس إدارة الاتحاد.

وكان في استقبال وفد مجلس إدارة اتحاد الكرة، كل من حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

كما تواجد هشام نصر نائب الرئيس وحسام المندوه أمين الصندوق وكل من أحمد سليمان وحسين السيد وهاني شكري ونيرة الأحمر أعضاء مجلس الإدارة.

وتأتي الزيارة في إطار حرص مجلس إدارة اتحاد الكرة على التواصل مع جميع الأندية وتبادل الأفكار والرؤى حول الكرة المصرية.

ويلعب الزمالك أمام إنييمبا مساء اليوم الأحد في ختام دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وحسم الزمالك تأهله لربع النهائي كمتصدر المجموعة الرابعة.

بينما يسعى المصري لحسم البطاقة الثانية عند مواجهة بلاك بولز الموزمبيقي مساء اليوم.