انتهت دوري المحترفين - الترسانة (3)-(3) بلدية المحلة

القسم الثاني ب - قبل النهاية بـ 6 جولات.. مسار أول المتأهلين إلى دورة الترقي

دوري المحترفين - مصطفى عبده مديرا فنيا لفريق لافيينا

دوري المحترفين – تعادل مثير بين بلدية المحلة والترسانة.. والمنصورة يفوز على طنطا

دوري المحترفين – سقوط المقاولون أمام السكة الحديد.. وتعادل مثير بين البلدية وكهرباء إسماعيلية

انتهت دوري المحترفين - المقاولون (1)-(3) السكة الحديد.. البلدية (2)-(2) كهرباء إسماعيلية

القسم الثاني ب - استقالة الإسباني جونزاليس من تدريب أسمنت أسيوط

صاحب لقطة الاعتداء على مدربه.. انتقال أحمد شاهين لاعب المنصورة إلى ألعاب دمنهور

أخصائية إصابات الملاعب بـ كوم حمادة: أحلم بالعمل في الزمالك.. ولا فارق بين الرجال والسيدات