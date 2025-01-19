انتهت دوري المحترفين - الترسانة (3)-(3) بلدية المحلة
الأحد، 19 يناير 2025 - 14:29
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الترسانة ضد بلدية المحلة في الجولة 18 من دوري المحترفين المصري.
نهاية المباراة
ق88. جوووول التعادل للترسانة عن طريق خالد سامي بالخطأ في مرماه.
ق84. جووووول تقليص الفارق للترسانة.
ق68. جووووول الثالث لبلدية المحلة عن طريق محمد الصباحي.
ق63. جووووول الثاني لبلدية المحلة عن طريق محمد الصباحي.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق35. جوووول التعادل لبلدية المحلة عن طريق خالد سامي.
ق20 جوووول أوجستن أوتو
بداية المباراة
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