فليك: لم نخسر الدوري بعد.. ولم أشهد مثل تلك الأجواء في حياتي

يرى هانسي فليك مدرب برشلونة أن فريقه لم يخسر الدوري حتى الآن بعد التعادل مع خيتافي.

وتعادل برشلونة مع خيتافي بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة 20 من الدوري الإسباني.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أعتقد أننا صنعنا بعض الفرص في الشوط الثاني التي عادة ما نستغلها، وعندما تسجل الهدف الثاني هنا تفوز بالمباراة وأعتقد أن الأمر محبط لأننا سمحنا بهم بالعودة في المباراة".

وواصل "هناك الكثير من الحماس في ملعب خيتافي، جميع الأحداث والاحتكاكات لم يسبق لي عيش مثل تلك التجربة إنه أمرا جديدا بالنسبة لي، لست سعيدا ولكن علي تقبل ما حدث اليوم".

وأكمل "جودة التمريرات وسرعتها هي الشيء الذي يجب علينا تعلمه من مباراة خيتافي لأن لدينا الجودة للقيام بذلك، هم يلعبون ب 8 أو 9 لاعبين أمام المرمى ولكننا خلقنا الفرص كانت كافية للفوز بالمباراة".

وأضاف "المشاحنات مع دكة بدلاء خيتافي؟ هذه أمور تحدث في كرة القدم، عندما يحدث شيء على أرض الملعب كانوا يصرخون وأمور مثل تلك لا أريد الحديث عن ذلك".

وشدد "لست قلقا، أعلم أننا فقدنا العديد من النقاط في المباريات الأخيرة وهذا ليس ما نريده ولكن في النهاية يمكنك أن تروا أننا بدأنا الموسم بشكل جيد وسعيد ببدايتنا للعام الجديد ولكن الآن علينا أن نظهر ذلك في لشبونة والفوز في تلك المباراة سيعني تأهلنا للدور التالي مباشرة من دوري أبطال أوروبا".

وعن الهتافات العنصرية ضد فليك قال: "هذه الأشياء لا يجب أن تتواجد في كرة القدم أو في الحياة، هذا أمر لا يصدق ومن يفعلوا ذلك يجب أن يبقوا في منازلهم ويجب أن نحاربهم".

وأتم "الفوز بالدوري هو الأمر الأصعب بالطبع ولكنه لم ينته بعد فلا تزال هناك بعض المباريات التي سنلعبها وكما قلت من قبل سنقاتل حتى النهاية، اليوم حصلنا على نقطة إضافية لكننا فقدنا نقطتين ومع ذلك يجيب أن نتطلع للمباريات المقبلة ونقدم أداء أفضل في المرة المقبلة".

وارتفع رصيد برشلونة للنقطة 39 في المركز الثالث بجدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي لعب مباراة أقل و5 نقاط عن أتليتكو مدريد صاحب الصدارة.