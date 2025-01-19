ريال مدريد يعلن استبعاد تشواميني أمام لاس بالماس للإصابة.. واستدعاء الثنائي الشاب

أعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي استبعاد أوريلين تشواميني لاعب وسط الفريق من قائمة مواجهة لاس بالماس بسبب الإصابة.

أوريليان تشواميني النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ويستعد ريال مدريد لمواجهة لاس بالماس مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري الإسباني.

وكشف ريال مدريد في بيان رسمي غياب تشواميني عن القائمة في اللحظات الأخيرة بسبب تعرضه للإصابة.

وأشار البيان إلى شعور تشواميني لآلام في الساق اليسرى مما تسبب في استبعاده.

واستدعى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد كل من رامون جاكوبو وأندريس تشيما ثنائي الشباب بدلا من تشواميني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن أتليتكو مدريد المتصدر.

بينما لاس بالماس في المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة.

وخاض تشواميني 24 مباراة هذا الموسم مع فريق ريال مدريد في مختلف المسابقات.

كما لعب تشواميني 15 مباراة مع ريال مدريد في الدوري من أصل 19 خاضهم الفريق.