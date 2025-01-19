خبر في الجول - أهلي طرابلس يعرض التعاقد مع سيف تيري.. وموقف فاركو
الأحد، 19 يناير 2025 - 13:29
كتب : عمرو نبيل
تقدم أهلي طرابلس بطلب للحصول على خدمات سيف تيري لاعب فاركو.
سيف تيري
النادي : فاركو
وعلم FilGoal.com أن أهلي طرابلس قد طلب الحصول على تيري وأبدى فاركو موافقة مبدئية على فكرة رحيل اللاعب.
ويتبقى الاتفاق على الجوانب المادية لإمكانية إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
المهاجم السوداني صاحب الـ 31 عاما انضم لفاركو قادما من المريخ في عام 2021.
ومنذ الانضمام للفريق شارك تيري في 53 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع هدفا آخر.
ولم يشارك تيري سوى في مباراتين بقميص فاركو منذ بداية الموسم الحالي ولم يسجل أو يصنع خلالهما.
ويستعد فاركو لمواجهة الأهلي يوم الأربعاء 22 يناير في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.
ويحتل فاركو المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط.
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