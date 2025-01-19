مران الأهلي - دون راحة.. بداية استعدادات مواجهة فاركو وحضور عطية الله

بدأ فريق الأهلي استعداداته لمواجهة فاركو في الدوري والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة.

وكان الأهلي قد خسر أمام أورلاندو بهدفين مقابل هدف واحد في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي لربع نهائي أبطال إفريقيا لكن في المركز الثاني كوصيف للمجموعة.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي محاضرة للاعبين تحدث خلالها عن العديد من الجوانب الفنية الخاصة بمباريات الدوري.

وأغلق الفريق صفحة مباراة أورلاندو بعد نهاية دور المجموعات والتأهل لربع النهائي.

وشهد مران الأهلي اليوم الأحد حضور يحيى عطية الله ظهير أيسر الفريق والمصاب بكسر في عظام الوجه.

واطمأن الجهازين الطبي والفني على حالة اللاعب على هامش المران.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة عقب مررو 8 جولات.

وكان الأهلي قد تغلب في مباراته الأخيرة بالدوري على الجونة بهدفين دون مقابل.

بينما فاركو تعرض للهزيمة أمام المصري بهدف دون مقابل.

ويحتل فاركو المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط.